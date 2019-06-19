3 صفقات جديدة.. فيليز سارسفيلد يتعاقد مع فيرناندو جاجو

أعلن نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني إتمامه 3 صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل 2019-2020.

فرناندو جاجو النادي : بوكا جونيورز فيليس سارسفيلد

أبرز الانتدابات جاءت بتدعيم خط وسط الفريق بضم الأرجنتيني فيرناندو جاجو لاعب وسط ريال مدريد وروما وبوكا جونيورز السابق.

جاجو الذي يعاني من مشاكل بدنية أدت لفسخ تعاقده بالتراضي من شهرين مع بوكا جونيورز سيوقع على عقود انتقاله عقب اجتيازه الفحص الطبي بعد ساعات، لمدة موسم.

جاجو شارك في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 كبديل أمام ريفر بليت وبسبب الإصابة فشل في استكمال اللقاء بالشوط الإضافي.

#Alta 🔼 @fernandogagome es nuevo jugador de #Vélez, tras llegar a un acuerdo de préstamo por un año, sin cargo y sin opción, y con un contrato por productividad. El volante aprobó la revisión médica y firmará su vínculo en las próximas horas. pic.twitter.com/FAURqg33zx — Vélez Sarsfield (@Velez) June 18, 2019

كما قام الفريق الذي يدربه الأرجنتيني جابريل هاينزه لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بضم المهاجم الشاب ماكسيمليانو روميرو على سبيل الإعارة من صفوف إيندهوفن الهولندي.

المهاجم الشاب فشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق الهولندي ليعود بعد موسم ونصف إلى الأرجنتين من جديد.

#Alta 🔼 Maximiliano Romero vuelve a casa. El Tigre se suma al plantel de Gabriel Heinze a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra. El delantero superó con éxito el examen médico y sellará el acuerdo en las próximas horas. pic.twitter.com/km4i0u3B2f — Vélez Sarsfield (@Velez) June 18, 2019

كما وقّع النادي مع تومي جوديارا لتدعيم الجبهة اليمنى دفاعيا لمدة 3 مواسم.

وينافس الفريق بدءا من عام 2020 في بطولة كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) إلى جانب المسابقات المحلية.

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