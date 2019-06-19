3 صفقات جديدة.. فيليز سارسفيلد يتعاقد مع فيرناندو جاجو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 00:24

كتب : إسلام أحمد

فيرناندو جاجو

أعلن نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني إتمامه 3 صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل 2019-2020.

فرناندو جاجو

النادي : بوكا جونيورز

فيليس سارسفيلد

أبرز الانتدابات جاءت بتدعيم خط وسط الفريق بضم الأرجنتيني فيرناندو جاجو لاعب وسط ريال مدريد وروما وبوكا جونيورز السابق.

جاجو الذي يعاني من مشاكل بدنية أدت لفسخ تعاقده بالتراضي من شهرين مع بوكا جونيورز سيوقع على عقود انتقاله عقب اجتيازه الفحص الطبي بعد ساعات، لمدة موسم.

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جاجو شارك في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 كبديل أمام ريفر بليت وبسبب الإصابة فشل في استكمال اللقاء بالشوط الإضافي.

كما قام الفريق الذي يدربه الأرجنتيني جابريل هاينزه لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بضم المهاجم الشاب ماكسيمليانو روميرو على سبيل الإعارة من صفوف إيندهوفن الهولندي.

المهاجم الشاب فشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق الهولندي ليعود بعد موسم ونصف إلى الأرجنتين من جديد.

كما وقّع النادي مع تومي جوديارا لتدعيم الجبهة اليمنى دفاعيا لمدة 3 مواسم.

وينافس الفريق بدءا من عام 2020 في بطولة كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) إلى جانب المسابقات المحلية.

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