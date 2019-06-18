نبيل درار: نهائي إفريقيا سيكون بين المغرب ومصر

يعتقد نبيل درار مدافع منتخب المغربي أن أسود الأطلس هم المرشحين للفوز بأمم إفريقيا 2019 بجانب مصر مستضيف البطولة.

وقال درار عبر قناة أون سبورت: "منتخب مصر قوي للغاية وسينافس على اللقب".

وأضاف "على الورق نحن نقع في مجموعة سهلة ولكن في الملعب الأمور تختلف تماما".

وأكمل "نريد اللعب بقوة للتأهل من المجموعة ثم النهائي وحصد اللقب لأن هذا هو هدفنا".

لاعب الوسط تابع "لا يوجد أي أزمة في خسارة المباريات الودية قبل البطولة، ولكن الأهم هو أن نلعب بشكل إيجابي لنظر بشكل مشرف للمغرب خلال هذا الحدث الهام".

وأتم تصريحاته بالكشف عن المرشحين للفوز بلقب أمم إفريقيا قائلا: "أتوقع وصول منتخبي مصر والمغرب لنهائي البطولة".

وكانت بعثة منتخب المغرب وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء للمشاركة في أمم إفريقيا مصر 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

منتخب المغرب يقع في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويستهل أسود الأطلس مبارياتهم في أمم إفريقيا مصر 2019 بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو الجاري في استاد السلام.

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