بالفيديو - وصول منتخب المغرب إلى مصر.. وهتاف خاص لـ بوطيب

وصلت بعثة منتخب المغرب المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

خالد بوطيب النادي : الزمالك المغرب

وقابلت الجماهير المصرية والمغربية المتواجدة في مطار القاهرة بعثة أسود الأطلس بالهتافات أثناء الخروج من مطار القاهرة لاستقلال الحافلة الخاصة بالمنتخب.

بينما تلقى خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك هتافا خاصا من الجماهير البيضاء ليرد اللاعب التحية للجماهير.

منتخب المغرب يقع في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويستهل أسود الأطلس مبارياتهم في أمم إفريقيا مصر 2019 بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو الجاري في استاد السلام.

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