بالفيديو - وصول منتخب المغرب إلى مصر.. وهتاف خاص لـ بوطيب
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 23:17
كتب : FilGoal
وصلت بعثة منتخب المغرب المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.
خالد بوطيب
النادي : الزمالك
وقابلت الجماهير المصرية والمغربية المتواجدة في مطار القاهرة بعثة أسود الأطلس بالهتافات أثناء الخروج من مطار القاهرة لاستقلال الحافلة الخاصة بالمنتخب.
بينما تلقى خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك هتافا خاصا من الجماهير البيضاء ليرد اللاعب التحية للجماهير.
الآن| وصول لاعبي #المنتخب_الوطني_المغربي لمطار القاهرة الدولي.#كأس_امم_افريقيا_2019 @EnMaroc @FRMFOFFICIEL #المغرب pic.twitter.com/CaOBS7yWaR— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) June 18, 2019
منتخب المغرب يقع في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.
ويستهل أسود الأطلس مبارياتهم في أمم إفريقيا مصر 2019 بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو الجاري في استاد السلام.
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