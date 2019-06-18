الجونة يجدد تعاقد حسام غالي

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

حسام غالي

وقع حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عقدا جديدا مع نادي الجونة الذي يشغل به حاليا منصب مدير الكرة.

وانضم حسام غالي لصفوف الجونة ليشغل منصب مدير الكرة في النادي خلال الموسم الماضي.

وحضر توقيع حسام غالي كل من خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة ونادر شوقي الرئيس التنفيذي لشركة Eleven المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة في النادي.

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وبذلك يستمر حسام غالي لنهاية موسم 2019/2020 مديرا للكرة مع الجونة.

وضمن نادي الجونة البقاء في الدوري المصري ويحتل حاليا المركز الـ15 برصيد 37 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد الزمالك تُلعب عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا.

حسام غالي اعتزل كرة القدم بنهاية موسم 2017/2018 بعد مسيرة رائعة مع الأهلي ومنتخب مصر والعديد من الأندية الأوروبية أبرزها فينورد الهولندي وتوتنام الإنجليزي.

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