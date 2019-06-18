بيان رسمي - الاتحاد الإفريقي يقدم توصيات وتحذيرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أصدر الاتحاد الإفريقي بيانا يشرح فيه محاذير ارتفاع درجات الحرارة أثناء إقامة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا وكذلك التوصيات المُتبعة في المباريات.

وجاء البيان المنشور على الموقع الرسمي للبطولة: "خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيكون متوسط ​​درجة الحرارة (الجافة) في شهري يونيو ويوليو من المتوقع أن يتراوح بين 35 درجة مئوية و38، مع معدل رطوبة يتراوح بين 40% إلى 60% هذا من شأنه أن يعطي درجة حرارة عالية فوق 32 درجة مئوية".

"من المؤكد أن معظم الفرق ستكون على دراية بذلك وسوف تتدرب وفقا لذلك".

وأصدر الكاف توصيات بشأن ارتفاع درجات الحرارة أثناء إقامة المباريات: "على هذا المستوى، يُوصى الاتحاد الدولي بالراحة لمدة 3 دقائق واستراحة في الدقائق 30 و75 من عمر المباراة".

"يجب أن تكون هذه الاستراحات لمدة 3 دقائق جاهزة بشكل صحيح من الناحية اللوجستية، قبل البطولة وقبل كل مباراة وتتطلب توفير صناديق مُبردة لوضع المياه والثلج المجروش، والمشروبات للحكام والمناشف الصغيرة الباردة والرطبة لوضعها حول جميع أنحاء الرقبة لـ 26 شخصا (4 حكام + 22 لاعبا) في الدقائق 30 و75 إذا لزم الأمر".

"سيكون من الضروري أيضا الاستعداد لأي احتمال لحالات الطوارئ. سيكون من المهم لتكون قادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بالحرارة، في حالة حدوثها، في الموقع المناسب".

وأتم "هذا بالتعاون مع الخدمات الطبية للجنة التنظيمية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان".

وتبدأ البطولة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بمباراة مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة وتمتد حتى 19 يوليو المقبل.

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