تعرف على موعد المؤتمرات الصحفية لأجيري ومنافسي مصر.. وأين ومتى يتدرب المنتخب الأربعاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد المؤتمرات الصحفية التي ستقام لمنتخبات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019 غدا الأربعاء.

وأوضح الكاف في بيانه أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحا.

وبعد نصف ساعة سيبدأ المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويتم منتخب مصر المؤتمرات الصحفية لمنتخبات المجموعة الأولى في تمام الـ11 ونصف صباحا.

وسيحضر من قبل الفراعنة المدير الفني خافيير أجيري وقائد الفريق أحمد المحمدي.

أما موعد التدريبات وأماكنها فمنتخب مصر سيتدرب في تمام الثامنة مساء في ملعب الكلية الحربية.

فيما سيتدرب منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الثالثة والنصف في ملعب المقاولون العرب، وبعده بساعة سيتدرب منتخب أوغندا في الملعب ذاته.

أما منتخب زيمبابوي فسيتدرب في تمام السابعة مساء في ملعب السكة الحديد.

وستكون جميع التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام لـ15 دقيقة.

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