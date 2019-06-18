تقرير: 4 تغييرات في تشكيل الأرجنتين أمام باراجواي

يُجري ليونيل سكالوني المدير الفني الأرجنتيني عدة تغييرات في تشكيل التانجو قبل مواجهة باراجواي في ثاني مباريات دور المجموعات من كوبا أمريكا 2019.

المنتخب الأرجنتيني خسر أمام كولومبيا في لقاءه الأول بهدفين دون رد ويتحتم الانتصار على باراجواي في الجولة الثانية.

لاعبو التانجو تدربوا في بيلو هوريزونتي وقرر سكالوني حسب قناة "TYC Sports" إجراء 4 تبديلات في التشكيل الأساسي وتغيير الشكل الخططي.

وسيتحول المنتخب الأرجنتيني من خطة 4-3-3 التي بدأها في مباراة كولومبيا إلى 4-4-2.

وسيحل كل من ميلتون كاسكو وروبرتو بيريرا ورودريجو دي بول ولاوتاور مارتينيز بدلا من رينزو ساربيا وجيدو رودريجيز وأنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو على الترتيب.

وتبدو مشاركة بيريرا بمثابة مفاجأة كوّن لاعب واتفورد الإنجليزي عاد للتدريبات الجماعية أمس بسبب مشاكل بدنية.

بينما سيبدأ دي بول الذي ظهر بشكل جيد في الشوط الثاني من مواجهة اللوس كافيتيروس كأساسي بدلا من جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي حسب الشبكة الأرجنتينية.

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

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