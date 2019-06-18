سكاي: خلاف بين فيرجسون وودوارد بسبب مدير ليستر السابق

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 21:35

كتب : رامي جمال

السير أليكس فيرجسون - إد وودوارد - مانشستر يونايتد

حث السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد ناديه على ضرورة الاستعانة بالمدير الرياضي السابق لليستر سيتي والحالي لإيفرتون ستيف والش.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن فيرجسون طلب من إدارة ناديه جلب والش ليكون له دورا استشاريا في إصلاح استراتيجية اكتشاف المواهب وتطويرها في النادي.

ولكن أوضح التقرير أن اقتراح فيرجسون لم يلق قبولا لدى المدير التنفيذي ليونايتد إد وودوارد الذي يفضل تعيين أحد اللاعبين السابقين في الفريق في ذلك المنصب.

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وهو ما تسبب في حدوث خلاف بين الطرفين.

وسبق لوالش أن جلب نجولو كانتي ورياض محرز لليستر سيتي وكانا أحد أعمدة الفريق الذي صنع معجزة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي في 2016.

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