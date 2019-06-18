شوقي غريب يختار تشكيل مصر أمام زيمبابوي
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 21:11
كتب : بسام أبو بكر
اختار شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل الفريق الأول في مباراة الافتتاح لكأس أمم إفريقيا 2019 أمام زيمبابوي.
وجاءت اختيارات شوقي غريب في تصريحاته لإذاعة "إنرجي" كالتالي:
في حراسة المرمي: محمد الشناوي
في الدفاع: أيمن أشرف- أحمد حجازي- باهر المحمدي- أحمد المحمدي
في الوسط الدفاعي: محمد النني- طارق حامد
في الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه"- عبد الله السعيد- محمد صلاح
في الهجوم: مروان محسن
أنت أيضا يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر قبل خوض مواجهة زيمبابوي، شاركنا اختيارك.
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