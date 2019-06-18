الكعبي يعلق على أمم إفريقيا عبر تايم سبورتس
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 20:55
كتب : FilGoal
أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، انضمامه لمحطة تايم سبورتس للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.
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