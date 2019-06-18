مهاجم الجزائر يُعوض كوكا في أولمبياكوس اليوناني

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني ضم الجزائري العربي هلال سوداني من صفوف نوتنجام فورست الإنجليزي.

أحمد حسن كوكا النادي : أوليمبياكوس

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة للمهاجم البالغ 31 عاما، والذي وقع على عقود انتقاله لموسمين.

الدولي الجزائري علق على انتقاله قائلا: "أنا سعيد بالانضمام لأولمبياكوس الذي يعد أكبر الأندية في اليونان ولا أطيق صبرا للتدرب مع زملائي الجدد".

وتابع "لقد سمعت أن الأجواء في الملعب جيدة وانتظر اللعب أمام الجماهير وأعيش تلك الأجواء".

سوداني لم يتواجد في قائمة ثعالب الصحراء التي تستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية في مصر بعد أيام قليلة.

انضمام مهاجم دينامو زغرب الكرواتي السابق يقلل من حظوظ تعاقده العملاق اليوناني مع المصري أحمد حسن "كوكا".

صاحب الـ 26 عاما لعب 32 مباراة الموسم المنصرم بقميص أوليمبياكوس ونجح في تسجيل 15 هدفا، معادلا أفضل مواسمه التهديفية مع ريو آفي.

كوكا سيعود مجددا إلى سبورتنج براجا البرتغالي بعد انتهاء إعارته للفريق اليوناني.

وأنهي أولمبياكوس الدوري في المركز الثاني بعدما جمع 75 نقطة من 30 مباراة، بينما على الجانب الآخر احتل براجا المركز الرابع المؤهل لتصفيات الدوري الأوروبي.

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