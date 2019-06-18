سيميوني: ميسي يريد الفوز مع الأرجنتين لكنه يحتاج المساعدة

يرى الأرجنتيني دييجو سيميوني أن مواطنه ليونيل ميسي يحتاج لفريق من أجل التتويج مع منتخب بلاده بلقب قاري.

الأرجنتين فشلت في الفوز على كولومبيا في المباراة الأولى لتسقط في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 وتسعى للتدارك في ثاني المواجهات أمام باراجواي في كوبا أمريكا 2019.

المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني تحدث لشبكة "فوكس" الأرجنتينية عن التانجو قائلا: "ميسي يجد الحلول في المباراة في أي وقت لكنه يحتاج لفريق".

وتابع "اللاعبون المجاورون له عليهم أن يفهموا الإمكانيات التي يتمتعون بها، وهي ضخمة بالإضافة لشخصية كل لاعب".

وأردف لاعب الأرجنتين السابق "ميسي يحتاج إلى كل واحد من أولئك الذين يشكلون الفريق أن يشعر بالأمان والثقة عندما يكونون حوله".

وأكمل: "ليس لدي أدنى شك في ميسي ومكانته، إنه يتكيف مع أي موقف، لأنه يريد الفوز، أراه كل يوم في إسبانيا".

وأتم "ليس من السهل الفوز، رغم أننا نعتقد دائما أننا الأفضل، يلعب ميسي في أي تشكيل لأنه يريد الفوز".

ويستعد التانجو الذي يتذيل ترتيب المجموعة الثانية للقاء باراجواي والهدف الفوز الأول بدور المجموعات من أجل الوصول إلى ربع النهائي.

وفشل ميسي في التتويج مع الأرجنتين بأي بطولة، إذ خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، ثم نهائي كوبا أمريكا في 2015 و2016 أمام تشيلي.

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