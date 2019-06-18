مران الزمالك – راحة لمدبولي وعبد الله جمعة.. وتدريبات بدنية قوية للاعبين

حصل أحمد مدبولي وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك على راحة سلبية من المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بناء على إذن من الجهاز الفني.

وجاء حصول مدبولي على راحة لارتباطه بأداء امتحانات آخر العام في محافظة أسيوطط.

أما عبد الله جمعة فلديه بعض الظروف الخاصة وطلب الحصول على راحة سلبية ووافق الجهاز الفني عليها.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية على هامش المران الذي أقيم في مقر النادي.

وصعد الجهاز الفني بعض اللاعبين الناشئين هم يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 1997 ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.

وكان الزمالك عاد لاستئناف مرانه أمس الاثنين بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها في ظل توقف الدوري بسبب إقامة كأس أمم إفريقيا 2019.

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