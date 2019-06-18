مران الزمالك – راحة لمدبولي وعبد الله جمعة.. وتدريبات بدنية قوية للاعبين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

أحمد مدبولي - الزمالك

حصل أحمد مدبولي وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك على راحة سلبية من المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بناء على إذن من الجهاز الفني.

وجاء حصول مدبولي على راحة لارتباطه بأداء امتحانات آخر العام في محافظة أسيوطط.

أما عبد الله جمعة فلديه بعض الظروف الخاصة وطلب الحصول على راحة سلبية ووافق الجهاز الفني عليها.

أخبار متعلقة

كل مخاوف 2017 تندثر قبل 2019.. ولكن لدى منتخب مصر مشاكل جديدة أحمد بلال يختار لـ في الجول تشكيل مصر أمام زيمبابوي.. من يجاور حجازي بالفيديو – أحمد حسن يحكي عن قرار مفاجئ من حسن شحاتة أمام رواندا بسبب أبو تريكة

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية على هامش المران الذي أقيم في مقر النادي.

وصعد الجهاز الفني بعض اللاعبين الناشئين هم يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 1997 ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.

وكان الزمالك عاد لاستئناف مرانه أمس الاثنين بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها في ظل توقف الدوري بسبب إقامة كأس أمم إفريقيا 2019.

اقرأ أيضا

جنوب إفريقيا 96.. حين تمنح الكرة أملا للحياة وتعيد بناء أمة مكلومة

بالفيديو – أحمد حسن يحكي عن قرار مفاجئ من حسن شحاتة أمام رواندا بسبب أبو تريكة

أحمد بلال يختار لـ في الجول تشكيل مصر أمام زيمبابوي.. من يجاور حجازي

اختر التشكيل التاريخي للعرب في كأس إفريقيا

بالفيديو - صبري يحكي لـ في الجول عن قصة كوميدية مع حسام حسن "الحماسي"

الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

الكعبي يعلق على أمم إفريقيا عبر تايم سبورتس 15 دقيقة | مصر 2019
مهاجم الجزائر يُعوض كوكا في أولمبياكوس اليوناني 18 دقيقة | أوروبا
استعدادات أمم إفريقيا - مهاجم هدرسفيلد يقود بنين لفوز ودي ثلاثي على موريتانيا 25 دقيقة | مصر 2019
محمد فضل يكشف أماكن مشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 42 دقيقة | إفريقيا
سيميوني: ميسي يريد الفوز مع الأرجنتين لكنه يحتاج المساعدة 46 دقيقة | أمريكا
مران الزمالك – راحة لمدبولي وعبد الله جمعة.. وتدريبات بدنية قوية للاعبين ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 3 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 4 قوائم أمم إفريقيا - أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي سموحة

قد ينال إعجابك