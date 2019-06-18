العشري: منتخب مصر سيخوض أمم إفريقيا بـ99% من تشكيل كوبر

يرى طارق العشري أن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 لن يتغير كثيرا عن التوليفة التي اعتمد عليها المدرب السابق للفراعنة، هيكتور كوبر.

وتنطلق البطولة في مصر يوم الجمعة المقبل مباراة منتخب الفراعنة ضد زيمبابوي.

وصرح العشري عبر البرنامج الإذاعي مساء الأنوار "المنتخب سيلعب البطولة بـ99% من تشكيل كوبر، إنه أمر منطقي، لأن الوقت قصير والعناصر منسجمة ويمتلكون خبرات دولية وهذا مطلوب، وبعدها سيشرك خافيير أجيري العناصر الجديدة تدريجيا".

وأضاف "المنتخب سيعتمد على كل من محمد الشناوي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن أشرف، وهناك منافسة قوية بين الثنائي أحمد أيمن منصور وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر".

وأوضح "كل منهما لديه ميزة، أحمد أيمن منصور سيكون مناسبا في خوض المباريات ضد المنتخبات الإفريقية التي تتسم بالقوة البدنية والسرعة، أما أيمن أشرف فهو الأنسب لمواجهات شمال إفريقيا".

وواصل "في الأمام سيكون الاعتماد على محمد النني وطارق حامد ثم عبد الله السعيد ومحمود حسن (تريزيجيه) ومحمد صلاح خلف مروان محسن".

ولفت "هناك عناصر خارج قائمة المنتخب كان يمكن الاعتماد عليها أبرزها رمضان صبحي وعبد الله جمعة الذي تطور مستواه كثيرا في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة".

وأتم طارق العشري "كذلك عمرو السولية من العناصر التي يحتاجها المنتخب الذي يفتقد بعد محمد النني اللاعب الذي يؤدي أدوار المركز 8 بالتميز دفاعا وهجوما في وسط الملعب، حيث يتفوق دونجا وطارق حامد أكثر في أداء المهام الدفاعية".















































































































منتخب مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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