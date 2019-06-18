رفضت إدارة المصري عرضا كويتيا لضم اللاعب النيجيري إيزي إيميكا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن نادي العربي الكويتي يرغب في استعارة إيميكا مقابل 150 ألف دولار، مع حصول اللاعب على 250 ألف دولار.

في الوقت نفسه رفضت إدارة المصري العرض، وأبدت تمسكها باللاعب الوسط.

إيميكا (26 عاما) يلعب في المصري منذ مطلع الموسم الماضي، إذ انتقل إليه قادما من النصر للتعدين.

اللاعب خاض تجربة سابقة مع الإنتاج الحربي، بعد أن بدأ مسيرته في إنوجو رينجرز النيجيري.

وشارك إيميكا في 18 مباراة مع المصري هذا الموسم بالدوري، وكان ركيزة أساسية في ظفر الفريق بالمركز الرابع تحت قيادة إيهاب جلال.

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