بلاتيني في بيان رسمي: بريء من أي اتهام.. وما حدث شهادة واستجواب وليس اعتقال

نشر مكتب الدفاع الخاص بميشيل بلاتيني بيانا رسميا شدد فيه على براءة موكله من أي تهمة موجهة إليه ومن أي تساؤل يخص منح قطر تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وجاء نص البيان كالتالي: "بعد الاستماع إلى ميشيل بلاتيني في نفس التحقيق الذي تم فتحه خلال العام الماضي، حاليا يتم استجوابه تحت الحجز لأسباب تقنية".

"مستشاره ويلي بوردون يؤكد أن ما حدث ليس (عملية اعتقال) لكن جلسة استماع له كشاهد في إطار وضعه المحققون".

"ميشيل بلاتيني أجاب بكل صدق ودقة عن كافة الأسئلة حتى التي كانت عن يورو 2016 ومنح شرحا مفيدا".

"ولن يعود لتوضيح نفسه مجددا بخصوص ادعاءات غريبة للغاية عنه".

"إنه واثق للغاية مما سيحدث بعد ذلك".

ورفض بلاتيني الادعاءات بوجود جدال حول منح قطر تنظيم البطولة.

ونجحت قطر في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022 بعد التفوق على أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال تصويت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". لكن أعضاء تلك اللجنة وعددهم ما يقرب على النصف أو أكثر، 22 عضوا، متهمين في قضايا فساد ورشاوى برزت في عام 2015 ومستمرة حتى الآن.

وتم إيقاف بلاتيني عام 2015 من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم على خلفية خرق العديد من القواعد وقوانين وأسس أخلاقيات الفيفا، وتم تقليل الإيقاف إلى 4 أعوام بعد الاستئناف.

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