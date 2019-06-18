شوقي غريب: اتحاد الكرة لم يتحمل تكاليف معسكر أوزبكستان.. وأتوقع تأهل هؤلاء في كأس الأمم

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إن اتحاد الكرة لم يتحمل أية تكاليف مادية بشأن معسكر الفريق في أوزبكستان، والذي خاض خلاله الفراعنة مباراتين وديتين ضد المنتخب الآسيوي.

وصرح غريب عبر البرنامج الإذاعي (مساء الأنوار) "المعسكر تكلف مبلغا يتراوح بين 3 أو 4 ملايين جنيه من تذاكر سفر وإقامة، ولم يتحمل اتحاد الكرة أية تكاليف".

وأشار "الرحلة كانت مرهقة استغرقت 8 ساعات من القاهرة إلى إسطنبول ومنها إلى طشقند ثم سفر داخلي بالطائرة لمدة ساعة في المدينة التي استضافت المباراتين".

وتابع "النتائج لم تكن جيدة بعد الخسارة في المباراتين، إلا أننا استفدنا من اللعب وسط حضور جماهيري كبير يتراوح بين 23 و25 ألف متفرج، وتجربة كل اللاعبين الذين ظهروا في الفترة الأخيرة بشكل جيد مع أنديتهم في الدوري الممتاز".

وأوضح "لقد اعترضت المنتخبات الإفريقية على إقامة التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا تحت 23 سنة في أوائل الشهر الجاري، لتواجد عدد كبير من لاعبيهم في صفوف المنتخب الأول، لذا وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأجيل التصفيات لشهر سبتمبر المقبل".

وانتقل شوقي غريب للحديث عن المنتخب الأول، قائلا "لقد استقر الجهاز الفني على الهيكل الأساسي بتواجد محمد الشناوي وأيمن أشرف وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود حسن (تريزيجيه) ومحمد صلاح ومروان محسن".

واستطرد "هذا الهيكل يتميز بالانسجام الهجومي ولعبوا سويا فترة طويلة قبل قدوم أجيري ويتمتعون بخبرة كبيرة، التغيير كله في خط الظهر، أكثرهم خبرة أحمد المحمدي".

واستدرك شوقي غريب "لكن السداسي الأمامي لعب ما يقرب من 60% من مباريات المنتخب في الفترة الأخيرة تحت قيادة خافيير أجيري وقبله هيكتور كوبر".

وأتم تصريحاته بتوقع المنتخبات المتأهلة للدور الثاني، مشيرا "مصر ستتأهل رفقة زيمبابوي، وأتوقع أيضا صعود نيجيريا وغينيا بعد منافسة بعد مدغشقر، وكذلك تأهل السنغال والجزائر من المجموعة الثالثة، المغرب وكوت ديفوار من المجموعة الرابعة، تونس ومالي من الخامسة، والكاميرون وغانا من السادسة".

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