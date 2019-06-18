أكرم توفيق: مستعد للعودة للأهلي بشرط.. ولن ألعب للزمالك

أبدى أكرم توفيق لاعب وسط الجونة استعداده للعودة لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته بشرط وحيد.

أكرم توفيق النادي : الجونة الأهلي

وصرح توفيق عبر قناة تايم سبورتس "أنا مستعد للعودة إذا احتاجني الجهاز الفني بالفعل.. فلا أمانع".

وأضاف "النادي لم يحتاجني طوال الفترة الماضية، هذا ما ظهر أمام الجميع، وقرار اللعب لن يكون بيدي، أقاتل في التدريبات ولا أجد فرصة، ولم أستفسر من أي مدرب عن سبب عدم مشاركتي".

وأشار اللاعب الشاب "كنت حزينا للرحيل عن الأهلي لأنني تركت زملائي والجمهور والنادي، إلا أنني كنت سعيدا لأنني سألعب مجددا وأعيد كتابة اسمي مرة أخرى".

ويرى أكرم توفيق أن فرصته في الجونة أفضل وأقوى من الأهلي.

وأتم تصريحاته "لن ألعب لأي ناد جماهيري آخر في مصر، انتقالي للزمالك صعب، وكذلك انضمام أحمد توفيق للأهلي فهو قائد الزمالك على مدار 9 سنوات، لذا لا يمكن أن ينضم للأهلي".

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