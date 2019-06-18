محرز: جاهزون لأمم إفريقيا.. ولكن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 16:54

كتب : FilGoal

الجزائر و زيمبابوي

يعتقد رياض محرز نجم منتخب الجزائر أنه فريقه أصبح جاهزا لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر الأسبوع المقبل، لكنه شدد على صعوبة المنافسة.

وتنطلق البطولة في مصر يوم الجمعة المقبل، في ظل سعي منتخب الجزائر لاستعادة اللقب الغائب منذ 1990.

وقال محرز في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق الجزائرية: "يمكن القول أننا جاهزون لكأس إفريقيا، لقد لعبنا وديا أمام منتخب مالي مدعم بلاعبين ممتازين".

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وأضاف بطل الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم "يجب أن نعرف بأنه لا يمكن أن نسيطر بالطول والعرض على كل مباراة في البطولة الإفريقية".

وواصل "المدرب أصر على أن يكون المعسكر الإعدادي في قطر، لأن الظروف مشابهة بتلك التي سنجدها في مصر، وعليه من المهم أن نتأقلم مع الظروف وهو ما حدث خلال الأسبوع الذي قضيناه في قطر".

وأتم محرز "سنواصل العمل لأسبوع آخر في القاهرة قبل مباراة كينيا، ومن هذه المعطيات لن تكون لدينا أي أعذار قبل تلك المباراة".

ويستهل منتخب الجزائر كأس الأمم بمواجهة كينيا، قبل مباراة القمة ضد السنغال والجولة الثالثة ضد تنزانيا.

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