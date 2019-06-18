وكيله: رحيل بيل عن ريال مدريد يتطلب شيئا استثنائيا والإعارة ليست كذلك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

قال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل جناح ريال مدريد إن رحيله عن النادي الملكي سيتطلب شيئا استثنائيا، مشيرا إلى أن رحيله على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري ليس مطروحا بأي شكل. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وصرح بارنيت قائلا: "لن يرحل على سبيل الإعارة من ريال مدريد، هذا لن يحدث".

وأضاف "لا أعتقد أنه يرغب في الرحيل على سبيل الإعارة".

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وواصل "لديه حياة رائعة ومنزل جميل في إسبانيا، أعتقد انه سيتطلب الأمر شيئا استثنائيا له لكي يرحل والإعارات ليست ضمن تلك القائمة".

وأتم "بكل وضوح موقفه في ريال مدريد لم يتطور حتى الآن".

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود، آخرها كان في شهر مارس الماضي.

وبلغت مدة غياب بيل عن ريال مدريد للإصابة ما يقارب 345 يوما مقسمة على أعوامه مع النادي منذ عام 2013 وحتى 2019.

وربطته تقارير صحفية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية الجارية، إلا أن راتب اللاعب الكبير ومبالغة ريال مدريد في طلباته المادية تعصب الأمور.

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