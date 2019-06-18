مهاجم الجزائر السابق: محاربو الصحراء سيلعبون في مصر كأنهم في بلدهم

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 16:19

كتب : FilGoal

جمهور الجزائر

يتوقع رضا ماتام مهاجم منتخب الجزائر السابق أن يحظى محاربو الصحراء بدعم قوي من الجماهير المصرية ببطولة أمم إفريقيا 2019.

وتنطلق البطولة في مصر يوم الجمعة المقبل، في ظل سعي منتخب الجزائر لاستعادة اللقب الغائب منذ 1990.

وقال رضا ماتام في تصريحات لجريدة الشروق الجزائرية: "لاعبو الجزائر ليس لهم أي تبريرات في كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، سيلعبون كأنهم في بلدهم الجزائر".

أخبار متعلقة

جناح نابولي جاهز للمشاركة مع الجزائر في أمم إفريقيا منتخب الجزائر يقدم موعد وصوله إلى مصر مدرب الجزائر يرشح السنغال والمغرب للقب ويصرح: سنقاتل من أجل كأس أمم إفريقيا الهداف: أزمة جديدة في معسكر الجزائر.. اشتباك بين أفراد الجهاز الفني

وأضاف "كما أن الجو ليلا سيكون معتدلا وهو ما يساعدهم على تقديم ما هو منتظر منهم، بالإضافة إلى ذلك أن المصريين سيقفون إلى جانب المنتخبات العربية الخمسة".

وأردف "لاعبو الجزائر يمتلكون من الخبرة ما يحفزهم على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة".

وأكمل "لقد مروا في عهد المدرب السابق رابح ماجر بأوقات صعبة لأن أعداء المنتخب الوطني خلقوا له المشاكل، ومازالوا إلى يومنا هذا يتربصون بالخضر لكي يخرجوا في هذه البطولة من الدور الأول".

ويستهل منتخب الجزائر كأس الأمم بمواجهة كينيا، قبل مباراة القمة ضد السنغال والجولة الثالثة ضد تنزانيا.

اقرأ أيضا:

الخنيسي يخرج على نقالة وساسي يشارك 66 دقيقة.. تونس تقهر بوروندي

زامبيا ٩٣.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم

تقرير فرنسي - تحفظ شرطة مكافحة الفساد على بلاتيني بسبب مونديال 2022

عبد الستار صبري يروي كيف فاز بالرهان أمام شمايكل وأوقع رونالدو في حبه بلمسة واحدة

الجزائر مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

نادر شوقي يعلن: الأهلي بدأ التفاوض مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. ولكن 4 دقيقة | الدوري المصري
كادينا سير: بإيعاز من رايولا.. دي ليخت يرفض برشلونة 7 دقيقة | أوروبا
الانتصار المئوي وإنهاء 12 عاما من العجاف في أبرز ما فاتك في كوبا أمريكا 37 دقيقة | أمريكا
نبيل درار: نهائي إفريقيا سيكون بين المغرب ومصر 48 دقيقة | مصر 2019
أيمن أشرف وأحمد منصور.. ماذا قدم ثنائي مصر في وديتي تنزانيا وغينيا 50 دقيقة | تحليل في الجول
بالفيديو - وصول منتخب المغرب إلى مصر.. وهتاف خاص لـ بوطيب ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 تقرير تونسي يكشف سبب استبعاد معلول من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 4 خطوة جديدة تسهل مشاهدة أمم إفريقيا على القنوات الأرضية

قد ينال إعجابك