مهاجم الجزائر السابق: محاربو الصحراء سيلعبون في مصر كأنهم في بلدهم

يتوقع رضا ماتام مهاجم منتخب الجزائر السابق أن يحظى محاربو الصحراء بدعم قوي من الجماهير المصرية ببطولة أمم إفريقيا 2019.

وتنطلق البطولة في مصر يوم الجمعة المقبل، في ظل سعي منتخب الجزائر لاستعادة اللقب الغائب منذ 1990.

وقال رضا ماتام في تصريحات لجريدة الشروق الجزائرية: "لاعبو الجزائر ليس لهم أي تبريرات في كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، سيلعبون كأنهم في بلدهم الجزائر".

وأضاف "كما أن الجو ليلا سيكون معتدلا وهو ما يساعدهم على تقديم ما هو منتظر منهم، بالإضافة إلى ذلك أن المصريين سيقفون إلى جانب المنتخبات العربية الخمسة".

وأردف "لاعبو الجزائر يمتلكون من الخبرة ما يحفزهم على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة".

وأكمل "لقد مروا في عهد المدرب السابق رابح ماجر بأوقات صعبة لأن أعداء المنتخب الوطني خلقوا له المشاكل، ومازالوا إلى يومنا هذا يتربصون بالخضر لكي يخرجوا في هذه البطولة من الدور الأول".

ويستهل منتخب الجزائر كأس الأمم بمواجهة كينيا، قبل مباراة القمة ضد السنغال والجولة الثالثة ضد تنزانيا.

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