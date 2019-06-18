كالديرون: انضمام بوجبا لريال مدريد مخاطرة بسبب سلوكه

قال رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق إن انضمام بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد لفريقه قد يكون مخاطرة بسبب سلوكيات اللاعب ومشاكله مع المدربين وربما زملائه. وذلك في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية.

وصرح كالديرون قائلا: "أعتقد أن انضمام بوجبا إلى ريال مدريد مخاطرة، صفقة خطيرة لأنه أثبت أن سلوكه ليس الأفضل في بعض اللحظات في نادي مثل ريال مدريد".

وأضاف "يرغب في أن يصبح النجم والبطل كثيرا، يدخل في مشاكل مع مدربيه، وفي بعض الأحيان مع زملائه، سجله خطير في رأيي".

وأتم "يمكن أن يتغير اللاعب إن وجد الزملاء والمدرب المناسبين، في تلك الحالة يبدو أن زيدان يرغب بشدة في ضمه وقد يغير من شخصيته".

سكاي سبورتس قالت يوم الإثنين إن مانشستر يونايتد يتوقع أن يستمر معه بول بوجبا لاعبه خلال الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

بوجبا صاحب الـ26 صرح للصحفيين في وقت سابق يوم الأحد : "قد يكون هذا الوقت المناسب لخوض تحدي جديد في مكان آخر".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد نشرت تقريرا في أبريل الماضي عن أن ريال مدريد واثق من قدرته على ضم بول بوجبا وإدين هازارد لاعب تشيلسي خلال الصيف الجاري، ونجح النادي الملكي بالفعل في ضم الثاني.

وأشارت شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس سافر إلى مكاتب مانشستر يونايتد في لندن خلال الأسبوع الماضي لبحث إمكانية ضم بوجبا مجددا.

وأوضحت الشبكة أن المفاوضات في مرحلة متقدمة، ويسعى يوفنتوس لأن يجعل خواو كانسيلو جزء من الصفقة.

وصرح بوجبا في وقت سابق خلال شهر مارس الماضي قائلا إن اللعب لريال مدريد "حلم لأي شخص".

وفي نفس الشهر قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد :"إن أراد أن يرحل يوما ما عن يونايتد، لما لا ينضم إلى ريال مدريد؟".

بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أكاديمية لو هافر في 2009 قبل أن ينضم للفريق الأول في يناير 2012 ثم يرحل بعد ذلك مجانا في صيف نفس العام إلى يوفنتوس.

مع يوفنتوس تألق النجم الفرنسي كثيرا وحصد 4 ألقاب دوري إيطالي ولقبي كأس إيطاليا ولقب كأس السوبر الإيطالي مرتين، كما وصل نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام برشلونة.

بوجبا عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 بمبلغ 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها، وحصد مع الفريق لقبي كأس الرابطة والدوري الأوروبي.

الدولي الفرنسي توج خلال العام الماضي مع منتخب الديوك بلقب كأس العالم، كما شارك خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 11 آخرين.

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