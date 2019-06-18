السلحدار ينضم للجهاز الفني بالإسماعيلي

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 14:44

كتب : ياسر الشريف

هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع الكرة، انضمام أدهم السلحدار للجهاز الفني للفريق.

ويتكون الجهاز الفني للدراويش من صبري المنياوي مديرا للكرة ومحمود جابر المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني ويعاونه كلا من أدهم السلحدار وعطية صابر بالإضافة إلى سعفان الصغير مدربا لحراسة المرمى.

ويعتبر السلحدار واحدا من نجوم الجيل الذهبي للدراويش الحاصل على بطولة الدوري 91 وكأس مصر 97 وسبق له تدريب فريق المعادن المصري والشباب والصفا من السعودية.

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ويتبقى للإسماعيلي مباراة واحدة في الدوري المصري تقام عقب نهاية أمم إفريقيا بمواجهة الزمالك.

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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