منتخب مصر يؤدي مرانه على ملعب الكلية الحربية

يؤدي لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم مرانهم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد أنهت المعسكر الذي أقيم ببرج العرب في الاسكندرية وتخلله مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا.

ويؤدي لاعبو المنتخب المصري مرانهم المسائي في الثامنة من مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمباراة زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

وكان لاعبو المنتخب المصري قد خاضوا مرانهم البدني صباح اليوم بالنادي الصحي داخل فندق الإقامة بعد عودة الفريق من الراحة القصيرة عقب مواجهة غينيا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

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