منتخب مصر يؤدي مرانه على ملعب الكلية الحربية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 14:05

كتب : FilGoal

الصورة الرسمية لمنتخب مصر

يؤدي لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم مرانهم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد أنهت المعسكر الذي أقيم ببرج العرب في الاسكندرية وتخلله مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا.

ويؤدي لاعبو المنتخب المصري مرانهم المسائي في الثامنة من مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمباراة زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة

تعرف على أرقام قمصان وأسماء نجوم مصر في أمم إفريقيا 2019 جيرالدو: أشعر بالسعادة في مصر وأنتظر دعم جماهير الأهلي لمنتخب أنجولا حمادة صدقي يختار لـ في الجول تشكيل منتخب مصر ضد زيمبابوي فكري صالح: أحمد الشناوي الأحق بحراسة مرمى مصر في كأس الأمم

وكان لاعبو المنتخب المصري قد خاضوا مرانهم البدني صباح اليوم بالنادي الصحي داخل فندق الإقامة بعد عودة الفريق من الراحة القصيرة عقب مواجهة غينيا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

اقرأ أيضا:

تعرف على أرقام قمصان وأسماء نجوم مصر في أمم إفريقيا 2019

الخنيسي يخرج على نقالة وساسي يشارك 66 دقيقة.. تونس تقهر بوروندي

زامبيا ٩٣.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم

عودة للعمل مع حسام حسن؟ مصدر من المصري لـ في الجول: سموحة طلب ضم جريندو

عبد الستار صبري يروي كيف فاز بالرهان أمام شمايكل وأوقع رونالدو في حبه بلمسة واحدة

مصر 2019 أمم إفريقيا مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

نادر شوقي يعلن: الأهلي بدأ التفاوض مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. ولكن 5 دقيقة | الدوري المصري
كادينا سير: بإيعاز من رايولا.. دي ليخت يرفض برشلونة 7 دقيقة | أوروبا
الانتصار المئوي وإنهاء 12 عاما من العجاف في أبرز ما فاتك في كوبا أمريكا 37 دقيقة | أمريكا
نبيل درار: نهائي إفريقيا سيكون بين المغرب ومصر 48 دقيقة | مصر 2019
أيمن أشرف وأحمد منصور.. ماذا قدم ثنائي مصر في وديتي تنزانيا وغينيا 51 دقيقة | تحليل في الجول
بالفيديو - وصول منتخب المغرب إلى مصر.. وهتاف خاص لـ بوطيب ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 تقرير تونسي يكشف سبب استبعاد معلول من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 4 خطوة جديدة تسهل مشاهدة أمم إفريقيا على القنوات الأرضية

قد ينال إعجابك