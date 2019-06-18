تقرير هولندي: زياش مطلوب من ثنائي إيطاليا.. وأياكس حدد سعره

يقترب حكيم زياش الدولي المغربي من الرحيل عن أياكس أمستردام والانتقال إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف.

وكشفت صحيفة تليجراف الهولندية أن نادي أياكس أمستردام قد حدد 35 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل زياش.

وارتبط اسم زياش الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الدوري الإسباني أو الألماني الموسم المقبل.

ولكن صحيفة تليجراف أوضحت أن ناديي روما وإنتر هما الأقرب للتعاقد مع زياش لموافقتهما الدفع المبلغ المطلوب.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن زياش قد قرر الانتظار إلى ما بعد أمم إفريقيا لتحديد وجهته المقبلة.

ويقود زياش قائمة منتخب المغرب المقرر لها المشاركة في أمم إفريقيا في مصر.

وتقع المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

اقرأ أيضا:

تعرف على أرقام قمصان وأسماء نجوم مصر في أمم إفريقيا 2019

الخنيسي يخرج على نقالة وساسي يشارك 66 دقيقة.. تونس تقهر بوروندي

زامبيا ٩٣.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم

عودة للعمل مع حسام حسن؟ مصدر من المصري لـ في الجول: سموحة طلب ضم جريندو

عبد الستار صبري يروي كيف فاز بالرهان أمام شمايكل وأوقع رونالدو في حبه بلمسة واحدة