تقرير هولندي: زياش مطلوب من ثنائي إيطاليا.. وأياكس حدد سعره

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

حكيم زياش

يقترب حكيم زياش الدولي المغربي من الرحيل عن أياكس أمستردام والانتقال إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف.

وكشفت صحيفة تليجراف الهولندية أن نادي أياكس أمستردام قد حدد 35 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل زياش.

وارتبط اسم زياش الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الدوري الإسباني أو الألماني الموسم المقبل.

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ولكن صحيفة تليجراف أوضحت أن ناديي روما وإنتر هما الأقرب للتعاقد مع زياش لموافقتهما الدفع المبلغ المطلوب.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن زياش قد قرر الانتظار إلى ما بعد أمم إفريقيا لتحديد وجهته المقبلة.

ويقود زياش قائمة منتخب المغرب المقرر لها المشاركة في أمم إفريقيا في مصر.

وتقع المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

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حكيم زياش المغرب أياكس أمستردام

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