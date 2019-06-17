جيرالدو: أشعر بالسعادة في مصر وأنتظر دعم جماهير الأهلي لمنتخب أنجولا

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

جيرالدو - أنجولا

أعرب جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي وأنجولا عن شعوره بالسعادة بعد العودة مرة أخرى لمصر عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده في البرتغال استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا.

وقال جيرالدو لقناة تايم سبورت: "قضينا فترة المعسكر في البرتغال لتنفيذ البرنامج التدريبي والبدني الذي وضعه المدير الفني ولكن بعد السفر إلى مصر من أجل المشاركة في البطولة شعرت بالسعادة".

وأضاف لاعب الأهلي "العودة إلى مصر واللعب أمام الجماهير المصرية أمرا رائعا وفور الوصول إلى مطار القاهرة بدأت أشعر بأجواء البطولة".

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وأكمل "نسعى لتقديم أداء جيد في البطولة وتحقيق إنجازا لم يتحقق من قبل لمنتخب أنجولا رغم صعوبة مجموعتنا".

واستمر في تصريحاته "أتمنى من جماهير الأهلي أن تشجع منتخب أنجولا في البطولة".

وأتم تصريحاته "سنقدم كل ما لدينا من أجل تخطي الدور الأول".

جيرالدو انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من بريميرو دي أوجستو الأنجولي.

منتخب أنجولا يقع في المجموعة الخامسة بجانب كل من تونس وموريتانيا ومالي. وتقام مباريات هذه المجموعة في استاد السويس الجديد.

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