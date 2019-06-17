اختار حمادة صدقي المدير الفني السابق للجونة والمدرب في الجهاز الفني التاريخي لمنتخب مصر المتوج بثلاث بطولات متتالية لكأس أمم إفريقيا من 2006 إلى 2010 التشكيل الأمثل للفراعنة أمام زيمبابوي.

وقال صدقي لـFilGoal.com: "المباريات الودية أمام تنزانيا وغينيا حسمت كل شيء بالنسبة للجهاز الفني بقيادة المدرب خافيير أجيري".

وواصل "أعتقد أن عبد الله السعيد ومروان محسن هما أبرز الفائزين في الوديتين".

وجاء تشكيل منتخب مصر في رأي حمادة صدقي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- باهر المحمدي- أحمد حجازي- أحمد المحمدي

في الوسط الدفاعي: محمد النني- طارق حامد

في الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه"- عبد الله السعيد- محمد صلاح

في الهجوم: مروان محسن

أنت أيضا يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر قبل خوض مواجهة زيمبابوي، شاركنا اختيارك.

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