قبل 4 أيام من انطلاق البطولة.. تعرّف على الوديات المتبقية للمنتخبات الإفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - جزر القمر

4 أيام تفصلنا عن انطلاق النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر على أراضيها، لكن هذا لن يمنع المنتخبات المشاركة من مواصلة خوض الوديات.

تونس هزمت بوروندي بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الإثنين ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في أمم إفريقيا، لكنها لن تكون المباراة الودية الأخيرة للمنتخبات المشاركة.

3 مباريات ودية هي كل ما تبقى في الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، تشاهد مواجهات بين 5 منتخبات مشاركة في نسخة 2019.

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البداية مع مواجهة موريتانيا وبنين غدا الثلاثاء في الثالثة مساء، ستكون اختبارا أخيرا للمنتخبين، إذ يتواجد الأول في المجموعة الخامسة، والثاني في المجموعة السادسة.

فيما سيكون الأربعاء 19 يونيو هو آخر أيام الاستعدادات الودية لأمم إفريقيا.

جنوب إفريقيا من المجموعة الرابعة تواجه أنجولا من المجموعة الخامسة، في الخامسة والنصف مساءً.

أما كوت ديفوار من المجموعة الرابعة، فتواجه زامبيا غير المشاركة، في الثانية والنصف مساءً.

وتنطلق البطولة في العاشرة مساء الجمعة 21 يونيو، بمواجهة مصر صاحبة الأرض، وزيمبابوي.

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