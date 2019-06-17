بعثة نيجيريا تصل الإسكندرية بعد انتهاء معسكر الإسماعيلية

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 23:06

كتب : هاني العوضي

منتخب نيجيريا

وصلت بعثة منتخب نيجيريا إلى الإسكندرية استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 التي تنطلق بعد أيام قليلة.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقضى منتخب نيجيريا المعسكر المغلق الخاص به في محافظة الإسماعيلية وتخلله مباراة ودية ضد السنغال انتهت بفوز أسود التيرانجا على النسور الخضراء.

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منتخب نيجيريا يقع في المجموعة الثانية التي تلعب في استاد الإسكندرية بجانب كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي.

ويفتتح النسور الخضراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة بوروندي يوم 22 يونيو الجاري بملعب الإسكندرية.

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