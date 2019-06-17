مدرب بلجيكا: يجب أن يرحل لوكاكو عن يونايتد

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

يرى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا ضرورة رحيل المهاجم روميلو لوكاكو عن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال مارتينيز في تصريحات لصحيفة "hln.be" البلجيكية: "يجب على لوكاكو مغادرة مانشستر يونايتد، سيكون هذا الأمر جيدا لكلا الطرفين".

وأضاف "ولكن من الهام أن يختار لوكاكو المكان المناسب له بعد الرحيل عن يونايتد".

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المهاجم البلجيكي المميز انضم لصفوف مانشستر يونايتد قبل موسمين قادما من إيفرتون.

وتشير بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى رغبة المهاجم البلجيكي في الرحيل عن الشياطين الحمر خلال الصيف الجاري لعدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لوكاكو البالغ من العمر 26 عاما لعب مع يونايتد 96 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم 42 هدفا.

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