سيبايوس يرد على تقرير "رفض زيدان"

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 22:04

كتب : FilGoal

سيبايوس - زيدان - ريال مدريد

رد داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، على تقرير صحيفة "أس" الذي زعمت فيه اجتماعا جمعه بـ زين الدين زيدان مدرب الفريق.

داني سيبايوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صحيفة أس نشرت تقرير عن الاجتماع المزعوم بنهاية الموسم، والذي أخبر فيه زيدان اللاعب بعدم الاعتماد عليه، ليرد سيبايوس وفقا للصحيفة: "أنا أيضا لا أريد العمل معك". (طالع التفاصيل)

وجاء رد سيبايوس سريعا على هذا التقرير، عبر حسابه الرسمي على تويتر بمجموعة تغريدات متتالية.

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وقال سيبايوس:

"أود الرد على المعلومات التي نُشرَت اليوم في وسائل الإعلام، والتي أفضل عدم التطرق إليها.

لم يقع في أي وقت أي حديث خاص مع أي فرد في الجهاز الفني لـ ريال مدريد.

وفوق ذلك، أنفي بشكل كامل التصريحات التي نُسبَت إلي في هذه المسألة.

وأخيرا، أرى أنه من غير الاحترافي نشر هذه الأخبار الزائفة، خصوصا في اللحظة الراهنة، حيث أقاتل مع المنتخب الوطني الإسباني في بطولة دولية بأهمية بطولة أوروبا تحت 21 عاما".

ويتواجد سيبايوس في معسكر منتخب شباب إسبانيا، وسجل هدفا في أولى مباريات لاروخيتا في الخسارة 1-3 أمام إيطاليا أمس الأحد.

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