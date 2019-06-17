بيان رسمي - "كنا مستعدين للصبر عليه ليصبح إداريا عظيما".. روما يرد على توتي

أصدر نادي روما الإيطالي بيانا رسميا حول قرار أسطورة الفريق فرانشيسكو توتي الرحيل عنه بعد 30 عاما من العمل الرياضي والإداري.

فرانشيسكو توتي النادي : روما روما

وكان توتي قد تقدم باستقالته وشن هجوما على الإدارة الأمريكية للنادي واصفا إياها أنها السبب الرئيسي للتراجع الموسم المنصرم (طالع التفاصيل).

وجاء بيان نادي العاصمة الإيطالية كالتالي:

"يعرب نادي روما عن أسفه لاستقالة فرانشيسكو توتي واعتذاره عن تولي منصب المشرف الفني على فريق الكرة، والذي عُرض عليه فور رحيل مونشي وكان النادي في انتظار رده على العرض المقدم إليه.

لا شك أن المنصب الذي عُرض على توتي يُعد أحد أكبر المناصب في النادي ويتطلب التزاما وتكريس وقت طويل من أجل النادي، وهو الأمر المنتظر من كل المدربين والإداريين في النادي.

كنا على استعداد للصبر على فرانشيسكو توتي ومساعدته بشكل كامل للانتقال من كونه لاعب كرة عظيم ليصبح إداريا ناجحا أيضا. ولإثبات هذه النية، قمنا بعرض منصب المشرف الفني عليه، وهو المنصب الذي رأينا فيه سبيلا جيدا لنجاح توتي وتعهدنا أن نساعده حتى يتأقلم مع الوضع الجديد.

وبينما ندرك جيدًا صعوبة اتخاذ القرار بتركه نادي روما بعد ما يقرب من ثلاثين عاما، نؤكد بكل وضوح أن فهمه واستيعابه للقرارات التي يتم اتخاذها داخل النادي بعيد كل البُعد عن الواقع".

وردا على إمكانية عودة توتي للعمل مع مُلاك جدد: "فيما يخص التلميحات المتكررة بشأن عودته تحت إدارة جديدة يسعى لتكوينها من جهات مختلفة حول العالم، فنأمل أن لا يكون ذلك جزءًا من خطة تم وضعها لمحاولة السيطرة على النادي، وهو السيناريو الذي سيكون حساسا للغاية، حيث أن نادي روما يُعد أحد الشركات المُدرجة في إيطاليا".

"ونود التأكيد على أن ملاك النادي لا يسعون لعرض النادي للبيع في الوقت الحالي أو في المستقبل".

وأتم البيان "نتمنى التوفيق لفرانشيسكو توتي في خطواته المستقبلية".

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