مالي تشارك بشكل طبيعي في أمم إفريقيا بعد مواجهة خطر الاستبعاد

سيشارك منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية 2019 بشكل طبيعي بعدما واجه خطر الاستبعاد من البطولة التي تنطلق بعد أيام.

موقع france24 كشف الأسبوع الماضي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعاد تهديد الاتحاد المالي بإيقاف نشاطه بسبب بطء اتخاذ الإجراءات من قبل اللجنة المسؤولة عن إعادة تنظيم الاتحاد.

وشهدت الساعات الأخيرة انفراجة في الأزمة وتمت الإجراءات بنجاح وتم تسيير العمل في الاتحاد المالي بشكل طبيعي، ليبعد خطر تجمد نشاط مالي الكروي عن المنتخب المالي ويشارك بشكل طبيعي في أمم إفريقيا.

بداية الأزمة

أعلن الاتحاد الدولي في شهر مارس 2017 إيقاف اتحاد مالي لكرة القدم بسبب التدخلات السياسية في إدارة شؤون اللعبة هناك، ما أدى إلى استبعاد منتخب مالي من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين قبل أن يلعب أي مباراة.

وتم وضع الاتحاد المالي لكرة القدم تحت وصاية لجنة لإعادة تنظيم أمور الاتحاد، ولكن بعد عامين كانت اللجنة بطيئة جدا في تحقيق نتائج وذلك قبل انتهاء مدة العمل المقررة لها والتي تنتهي في 31 أغسطس المقبل.

وبذلك كان يجب على الاتحاد المالي أن يصدر قرارا حاسما خلال اجتماعه المقرر له يوم 15 يونيو الجاري وتنفيذ حكم محكمة التحكيم الرياضية بتنظيم جمعية عمومية وانتخابات لاختيار رئيسا جديدا لاتحاد كرة القدم في مالي، وهو ما حدث.

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ووصل فيرون موسنجو أومبا مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مالي يوم 8 يونيو الجاري والتقى برئيس الوزراء هناك وطالب بحل سريع لهذه الأزمة وإلا سيتم استبعاد منتخب مالي من المشاركة في أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري في مصر.

ونقل فيرون موسنجو أومبا إلى رئيس وزراء مالي حديث جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قائلا: "إذا كانت نتائج الجمعية العمومية للاتحاد المالي لكرة القدم يوم 15 يونيو الجاري سيتم إيقاف النشاط الكروي في مالي وتعليق مشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا".

وأكمل مبعوث الفيفا حديثه إلى رئيس وزراء مالي "لن نسمح لأكثر من شخص بسرقة كرة القدم في مالي".

منتخب مالي يتواجد في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تونس وموريتانيا وأنجولا.

ويلعب منتخب مالي أول مباراة له في بطولة أمم إفريقيا يوم 24 يونيو ضد موريتانيا في ملعب السويس الجديد.

وكانت قائمة مالي في البطولة كالآتي.

حراسة المرمى: ديجوي ديارا (ستاد مالي)، إبراهيم مونكورو (مازيمبي)، آداما كيتا (دجوليبا المالي).

الدفاع: مولا واجي (نوتينجام فورست)، هاماري تراوري (رين الفرنسي)، فالاي ساكو (فيتوريا جيماريش)، ماساديو هايدرا (لنس الفرنسي)، يوسف كونيه (ليل الفرنسي)، مامادو فوفنا (ميتز الفرنسي)، بوبكر كوياتيه (تروا الفرنسي).

الوسط: ديادي ساماسيكو (ريد بول سالزبورج)، أمادو هايدرا (لايبزج)، شيخ دوكوريه (لانس)، لاسانا كوليبالي (جلاسكو رينجرز)، أداما تراوري (سيركل بروج)، سليماني ديارا (لانس)، إدريسا تراوري (شباب الجبل الليبي).

الهجوم: موسى دجينبو (ستاندرد دو لييج)، موسى دومبيا (ستاد رين)، عبدلاي ديابي (سبورتينج لشبونة)، موسى ماريجا (بورتو)، كاليفا كوليبالي (نانت الفرنسي)، أداما نيان (تشارلروا البلجيكي)، سيكو كويتا (فولفسبورج النمساوي).

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