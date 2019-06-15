رغم تأثيره الكبير في تفوق منتخب مصر على منافسيه لسنوات عديدة، إلا أن الصقر أحمد حسن لطالما كان يتعرض لانتقادات بسبب احتفاظه بالكرة كثيرا في ميدان المباراة.

الأمر الذي يفسره الصقر، أكثر من مثل منتخب الفراعنة عبر التاريخ، بأنه أسلوب لم يسلبه مكانه في الفريق بل كان سببا في تألقه وتوهجه.

ويقول أحمد حسن بطل كأس إفريقيا 4 مرات:"لو كان الأمر مشكلة لما استمررت سنوات مع منتخب مصر، لقد لعبت مع كل المدربين الذين قادوا الفريق".

وواصل خلال حواره مع FilGoal.com "نحن نفتقد هذا الأمر في الوقت الراهن".

وأتم "لقد سجلت أكثر من 180 هدفا في مسيرتي، هناك مهاجمون مصريون لم يصلوا لهذا الرقم".

استمع إلى نجم مصر السابق.

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