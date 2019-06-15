طُرح اسم عبد الحميد بسيوني مهاجم الزمالك السابق من قبل رئيس مجلس إدارة النادي للعمل في الجهاز الفني تحت قيادة خالد جلال.

مصدر مسؤول في الزمالك تحدث لـFilGoal.com قائلا: "عبد الحميد بسيوني مرشح للعمل في جهاز خالد جلال بدلا من نبيل محمود".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "طُرح الاسم من قبل رئيس الزمالك وسيتم عرض الأمر على خالد جلال لمعرفة قراره".

وواصل "في حالة وافق خالد جلال على تواجد عبد الحميد بسيوني، سيحل بدلا من نبيل محمود، وإذا لم يوافق سيبقى الوضع كما هو عليه".

وأتم "خالد جلال هو من سيقرر مصير جهازه الفني".

وعمل عبد الحميد بسيوني كمدير لمدرسة الكرة في الزمالك في وقت سابق.

وكانت أخر تجربة تدريبية لعبد الحميد بسيوني كمديرا فنيا لفريق حرس الحدود.

الزمالك أعلن في وقت سابق جهازه الفني الجديد، وذلك بعد رحيل كريستيان جروس.

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد لـ الزمالك على النحو التالي:

خالد جلال – مدير فني.

نبيل محمود – مدرب عام.

تامر عبد الحميد وأمير عزمي – ثنائي مدرب مساعد.

خالد متولي – مدرب حراس مرمى مؤقت لحين تواجد أيمن طاهر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

وتمسك خالد جلال المدير الفني الجديد لـ الزمالك باستمرار أمير مرتضى منصور في منصبه كمشرف عام على قطاع الكرة في النادي، إلى جانب تمسكه باستمرار أيمن حافظ في منصب المنسق العام للفريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي، في صراعه مع المارد الأحمر على لقب الدوري.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة من هنا

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