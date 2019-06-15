حوار – كوكا يتحدث عن جنون المصريين.. ومشكلة القلب التي عطلت انتقاله إلى بنفيكا

تجنّب أحمد حسن كوكا مصيره الدولي في الصيف الماضي، وحجز مقعده في القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

مهاجم براجا الذي لعب معارا في 2018\2019 لـ أوليمبياكوس، تلقى صدمة كبيرة باستبعاده من قائمة مونديال روسيا بواسطة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولا يبدو أنه استقبل القرار برحابة صدر كبيرة.

يقول كوكا في حواره مع صحيفة جارديان البريطانية: "شعرت بعدم العدالة، لأني تواجدت مع الفريق والمدرب منذ المعسكر الأول، وقد قاتلت دوما لأجل بلادي، دائما أقاتل لتقديم الأفضل".

ويضيف: "لم يكن قرارا عادلا لتلك الأسباب، ولم أتوقعه. كان قرار المدرب ولم أستطع فعل أي شيء".

ولكنه بحث عن إيجابيات: "هذا القرار لم يحبطني، بل أعطاني الدافع للعمل بشكل أقوى وأن أتطور. لحسن الحظ انتقلت إلى أوليمبياكوس وقدّمت موسما مميزا".

قبل أن يتحوّل كوكا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية 2019: "هذه البطولة مهمة للغاية لي ولبلدي. من المهم أن أقدّم الأفضل لشخصي ولـ مصر".

وأضاف: "ندرك أنها بطولة مهمة لـ مصر وبقية المنتخبات الإفريقية. من المميز أن نلعب أمام جماهيرنا، وندرك أنها ستكون بطولة صعبة، لكننا سنستعد وسنحاول العمل بشكل جاد على أمل الفوز لأجل الجماهير".

وسلّط كوكا الضوء على هيام الشعب المصري بلعبة كرة القدم: "في مصر نأخذ كرة القدم على محمل الجد، ليس لدينا الكثير من الأغنياء، وشعبنا بسيط".

مضيفا: "ولذا تعد كرة القدم ما يعيشون لأجله وعلى نحو مجنون، أعتقد أن المصريين يحبون كرة القدم أكثر من أي دولة".

وشدد: "تواجدت في اليونان طوال الموسم الماضي وأدرك أنهم مجانين أيضا، لكن في مصر يتعاملون مع كرة القدم بجدية شديدة، ينتظرون تحقيق أي فوز حتى يستطيعون الخروج إلى الشوارع والاحتفال في سعادة".

كوكا كان قريبا من الانتقال إلى بنفيكا عام 2015 قبل أن تتحطم الصفقة، وناشئ الأهلي السابق يكشف السبب: "تم تشخيص إصابتي بشيء صغير للغاية (في القلب) لازمني منذ ولادتي".

مضيفا: "ولذا احتجت إلى الخضوع لعملية جراحية في ذلك التوقيت، وبنفيكا عانى في السابق بعد وفاة أحد لاعبيه على أرض الملعب".

وأكد كوكا أنه لم يعان من إصابة خطيرة: "هذا الأمر جعلهم مرتابين ولم نتقدم في المفاوضات، لكني لم أكن أعاني من خطب جلل".

مشددا: "كانت جراحة بسيطة وكل شيء كان طبيعيا وبعدها انضممت إلى براجا وكل شيء يسير على ما يرام في حياتي".

وناقش كوكا تجربته الاحترافية في أوروبا التي بدأها منذ عمر صغير: "إنه لشعور مختلف أن تتلقى عرضا من نادٍ كبير، كان حلمي دائما أن ألعب لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا وأن أُظهر أنني قادر على تحقيق أمر مميز".

كاشفا عن رغبته الدائمة في التطور: "لا أشعر بالرضا أبدا عن نفسي وهذا شيء طبيعي كلاعب كرة قدم يريد الوصول للمستوى العالي. أريد المزيد دائما، أريد الوصول لمستوى أعلى".

كوكا يرتبط بعلاقة صداقة قوية بـ محمد صلاح نجم ليفربول وزميله في منتخب مصر: "أعتبر صلاح بمثابة شقيقي، لأني أعرفه منذ كنا أطفالا، كنا معا بشكل مستمر في منتخبات مصر للناشئين تحت 16 و17 عاما وصولا للمنتخب الأول".

وأضاف: "ولذا أعرفه جيدا، إنه فتى متواضع للغاية، هو قدوة لي أيضا ولكل المصريين، من الرائع أن ألعب إلى جوار واحد من أفضل لاعبي العالم".

مسلطا الضوء على شعبية ليفربول الكبيرة في مصر: "من لا يشجع ليفربول في مصر؟ لا أدري. الجميع في مصر يساند ليفربول بغض النظر عن هوية المنافس حتى لو كان مانشستر يونايتد أو برشلونة، يفعلون ذلك لأجل صلاح، إنه واحد منا".

وكشف عن طموحاته: "حلمي دائما أن ألعب في أعلى مستوى، وهذا ينطبق على الدوري الإنجليزي، إنه أفضل دوري في العالم بالنسبة لي، تماما مثل إسبانيا".

وأتم: "إنه حلمي دائما أن ألعب في أيٍ من هذين الدوريين، من يدري ما سيحدث غدا، ربما سأحقق حلمي".

كوكا (26 عاما) سجل 15 هدفا في 32 مباراة خاضها مع أوليمبياكوس هذا الموسم.

المهاجم صاحب الـ191 سم يمتلك 5 أهداف في 22 مباراة دولية مع منتخب مصر.

طالع أيضا:

أي منتخبات توجت بهذه النسخ من كأس إفريقيا؟

أبو زيد يقهر الإيقاف وقفاز الزاكي في 86

كم يجني المتوج بكأس إفريقيا 2019

أوغندا تسقط كوت ديفوار استعدادا لكأس إفريقيا

ماذا يتوقع علاء نبيل لمصر في كأس إفريقيا

السنغال تفقد ماني أمام تنزانيا