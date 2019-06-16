هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي.. ونسينا الانتماء المحلي

كشف هاني رمزي المدرب المساعد لخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي يخوض به منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر يوم الجمعة المقبل بمباراة الافتتاح بين الفراعنة ومنتخب زيمبابوي.

وقال هاني رمزي: "الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، لكن لابد أن يكون كل اللاعبين على مستويين بدني وفني عاليين، لأن مشوار البطولة طويل وسيكون لكل لاعب دوره فيه".

وتابع "الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما بعد أن تعاهدنا جميعا منذ البداية على نسيان انتماءاتنا المحلية على باب المعسكر وأصبح انتماؤنا جميعا واحد لبلدنا ومنتخبنا الوطني".

ثم أضاف "التركيز على مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل لأنها مباراة الافتتاح، ودائما ضربة البداية مهمة جدا على الروح المعنوية بتحقيق الفوز بنتيجتها، خاصة أن هدفنا هو احتلال قمة المجموعة".

واستطرد "إلا أن ذلك لا يعني أن ترتيباتنا الفنية لا تشمل جميع فرق المجموعة، حيث عملنا عليها منذ إجراء قرعة البطولة من جمع المعلومات عنها ونقاط القوة فيها وطرق لعبها لمواجهتها بالشكل الذي يضمن لنا التفوق عليها".

ويختتم منتخب مصر استعداداته للبطولة بمواجهة غينيا وديا اليوم الأحد، بعد الفوز على تنزانيا 1-0.

وأكد هاني رمزي مجددا على تفاؤله لمسيرة المنتخب في البطولة مستندا على الترتيبات التي أعدها الجهاز الفني والروح المعنوية ودرجة التركيز العالية لجميع اللاعبين.

وأتم "نثق في أن الجماهير ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة التي دائما ما تكون على قلب واحد في حبها وانتمائها للمنتخب الوطني، والخبرات التي يتمتع بها جميع اللاعبين المختارين تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط دون القلق من هذا الجانب".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

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