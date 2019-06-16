صورة - صلاح يرحب بـ نابي كيتا في مصر بهدية

رحب نجمنا المصري محمد صلاح بزميله في ليفربول نابي كيتا لاعب وسط منتخب غينيا بهدية لدى وصوله إلى مصر استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

ويلعب منتخب مصر وديا ضد نظيره الغيني يوم الأحد في الودية الأخيرة قبل انطلاق البطولة الجمعة المقبل.

وذكر الاتحاد الغيني أن الاجتماع الفني للمباراة الودية شهد استقبال نابي كيتا لهدية خاصة من صلاح في صندوق كبير.

وأضاف الاتحاد الغيني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه اللفتة الطيبة من صلاح وجدت ترحيبا كبيرا من كيتا والجانب الغيني.

يذكر أن الثنائي الفائز بدوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر غاب عن المباراة الودية الأولى لمنتخب بلاده استعدادا للعرس الإفريقي، إذ خسرت غينيا من بنين بهدف يوم الثلاثاء، بينما فاز الفراعنة على منتخب تنزانيا بهدف يوم الخميس.

كان بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا قد صرح بأن كيتا أبلغه بقدرته على المشاركة في مباراة مصر الودية، علما بأنه يغيب عن المشاركة مع فريقه ليفربول منذ الأول من مايو الماضي بسبب الإصابة.

وقال كيتا في تصريحات لموقع غينيا فوت بعد الانضمام لمعسكر المنتخب في المغرب الأسبوع الماضي: "أتمنى أن أبدأ العمل الآن على الرغم من أنني لست لائقًا بنسبة 100%".

وأردف لاعب لايبزيج السابق "لكن عندما كنت في ليفربول بدأت بالفعل التدرب بالكرة".

وواصل "بعد وصولي إلى هنا، سأتدرب مع الفريق لمعرفة ما يحدث لاحقا مع الإصابة، ولكن أود أن أؤكد للجماهير وزملائي في الفريق والمدرب أنني سأكون مستعدًا لمباراة غينيا الأولى في البطولة.. أنا متحمس بنسبة 100%".

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ويبدأ منتخب غينيا مبارياته في كأس أمم إفريقيا ضد مدغشقر يوم 22 يونيو، ثم يواجه نيجيريا وبوروندي.

وتقام أمم إفريقيا في مصر خلال شهري يونيو ويوليو بمشاركة 24 منتخبا.

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