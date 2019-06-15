وصف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمنتخب صباح اليوم السبت بملعب الدفاع الجوي بالإيجابية للغاية كنوع من زيادة الحماس للاعبين والجهاز الفني قبل بداية المحفل الإفريقي لكأس الأمم.

وزار السيسي معسكر المنتخب الوطني لدعم اللاعبين قبل بداية البطولة المقامة على أرض مصر من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وأضاف لهيطة لـFilGoal.com أنه كان هناك اتفاق مع وزير الرياضة أشرف صبحي على الزيارة مؤكدا سعادة المنتخب بالكامل بكلمات الرئيس الإيجابية لهم ومطالبته بضرورة إسعاد الشعب المصري بالتتويج بالبطولة.

وعن مباراة غينيا غدا الأحد أوضح لهيطة أن طاقم التحكيم سيكون مصريا مثلما كان الحال في المباراة الأولى أمام تنزانيا ونفس الأمر بالنسبة لعدد التغييرات وهو 6 تغييرات.

مضيفا بأن وجود الطاقم المصري لا يضر في كون المباراة دولية بعد الاتفاق مع الطرف الآخر للمباراة.

واختتم بأن بعثة المنتخب ستمكث عقب انتهاء مباراة غينيا بالأسكندرية على أن يتم التحرك ‘لي القاهرة صباح اليوم التالي من أجل بدء المشوار.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

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