مواعيد مباريات السبت 15 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.. قمة في كوبا أمريكا وودية لمنافس مصر

تحتد المنافسة في كوبا أمريكا 2019 بحلول اليوم الثاني للمسابقة، بصدام قوي بين مرشحين للظفر باللقب: الأرجنتين وكولومبيا.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات السبت 15 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.

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في التاسعة مساءً تُلعب ثاني مباريات المجموعة الأولى لـ كوبا أمريكا، بمواجهة فنزويلا وبيرو التي تُنقَل عبر beIN MAX 3 وbeIN MAX 4، ويعلّق عليها حسن العيدروس ومحمد الكواليني.

وفي الساعة 12 صباحا من اليوم الجديد، تواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، نظيرتها كولومبيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتُنقَل أيضا عبر MAX 3 وMAX 4، بتعليق حفيظ دراجي وخالد الغول.

واستعدادا لكأس الأمم الإفريقية، تخوض الكونغو الديمقراطية منافس مصر المنتظر، مواجهة ودية أمام كينيا في السادسة مساءً.

منافس آخر لـ مصر سيظهر وديًا، هو أوغندا التي تصطدم بـ كوت ديفوار في الثانية والنصف ظهرًا.

كما تواجه غانا نظيرتها جنوب إفريقيا وديًا في الثالثة والنصف عصرا.

وفي بولندا، يُقام نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية في السادسة مساء، مباراة تُنقَل عبر beIN Sports المفتوحة.

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