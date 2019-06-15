بالفيديو – أمسية بيضاء بلون القميص.. البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بفوز سهل على بوليفيا

16 يوليو 1950 كانت كارثة الماراكانا وهجر البرازيليين للقميص الأبيض.. و15 يونيو 2019 كان افتتاح كوبا أمريكا، والبرازيل عادت للون الأبيض.

البرازيل افتتحت كوبا أمريكا 2019 على أراضيها، بانتصار دون عناء على بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في ملعب دو مورومبي، بمدينة ساوباولو.

البرازيل الباحثة عن لقبها الأول في كوبا أمريكا منذ 12 عاما، لم تواجه صعوبات في تخطي الضيف البوليفي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فيليبي كوتينيو سجل مرتين، وأضاف زميله إيفرتون أجمل أهداف المباراة، ليصنعا ثلاثية برازيلية في المباراة الافتتاحية.

الشوط الأول لم يشهد أهدافا، لكنه لم يخل من خطورة البرازيل التي كادت أن تفتتح التسجيل في الدقائق الأولى بواسطة كاسيميرو وتياجو سيلفا على التوالي، لكن تسديدتيهما لم تتمتعا بالدقة الكافية حتى تهزا شباك بوليفيا.

الدقيقة 20 شهدت حدثا تاريخيا، بلجوء الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا إلى تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ المسابقة، وإشهاره بطاقة صفراء في وجه فيرناندو ساوسيدو إثر تدخله العنيف في حق كاسيميرو.

كارلوس لامبي حارس مرمى بوليفيا ارتكب هفوة قاتلة في التمرير بالدقيقة 30، لكن ريتشارلسون جناح البرازيل فشل في إصابة المرمى الخالي، لترتد تسديدته من المدافع.

في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حاول كاسيميرو استغلال تقدُم الحارس لامبي وأرسل كرة ماكرة علوية، لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ما فشل البرازيليون في تحقيقه طوال الشوط الأول، حصّلوه سريعا بحلول الدقيقة 50 بعد العودة من غرفة خلع الملابس.

الحكم بيتانا أوقف المباراة لمراجعة تقنية الفيديو، واكتشف وجود لمسة يد على أدريان خوسينو لاعب بوليفيا في منطقة جزاء بلاده، ليحتسب ركلة جزاء للبرازيل.

ركلة انبرى لتسديدها فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة، وترجمها بنجاح مفتتحا التسجيل لراقصي السامبا.

ليصير كوتينيو سابع برازيلي يسجل الهدف الأول في كوبا أمريكا، والأول منذ باولو بيسانيسكي الذي فعلها عام 1959.

الجماهير المحتشدة في ملعب دو مورومبي لم تحتج لأكثر من 3 دقائق إضافية حتى تشهد تسجيل بلادها الهدف الثاني، ودائما بواسطة كوتينيو.

لاعب وسط برشلونة تلقى عرضية متقنة من زميله السابق في ليفربول، روبيرتو فيرمينو، وأودعها في الشباك البوليفية بسهولة بالغة في الدقيقة 53.

ليصبح كوتينيو أول لاعب يسجل الهدفين الافتتاحيين لـ كوبا أمريكا، منذ الأرجنتيني خورخي بوروتشاجا عام 1983 في شباك الإكوادور.

كما سجّل كوتينيو أسرع ثنائية للبرازيل في كوبا أمريكا، منذ هدفي روبينيو في شباك تشيلي بنسخة 2007.

في الدقيقة 81، أقحَم المدرب تيتي لاعبه الشاب إيفرتون بدلا من دافيد نيريس، وجناح جريميو صاحب الـ23 عاما لم يحتج لأكثر من 4 دقائق حتى يسجل أول أهدافه الدولية بتسديدة رائعة جمّدت الحارس البوليفي، وأعلنت عن أجمل أهداف المباراة.

البرازيل ارتدت القميص الأبيض، لكنها خرجت منتصرة هذه المرة، وتجنبت أي مفاجآت وكوارث.

أصحاب الأرض تصدروا مجموعتهم سريعا برصيد 3 نقاط، في انتظار المباراة الثانية بالمجموعة بين فينزويلا وبيرو مساء السبت.











































































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