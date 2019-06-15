بالفيديو - 4 دقائق تكفى إيفرتون لتسجيل أجمل أهداف افتتاح كوبا أمريكا

عزز البرازيلي إيفرتون سواريس تقدم منتخب بلاده أمام بوليفيا في المباراة الافتتاحية من كوبا أمريكا 2019.

لاعب جريميو البرازيلي حل بدلا من ديفيد نيريس في الدقيقة 81.

ومن مجهود فردي بعد مراوغة أكثر من لاعب على يسار منطقة الجزاء، قام بتسديدة كرة قوية على يسار لامبي.

صاروخية إيفرتون من على حدود منطقة الجزاء لم يُحرك لها الحارس ساكنا لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الثالث.

ليسجل إيفرتون البالغ 23 عاما هدفه الأول في مسيرته بقميص السامبا خلال 7 مباريات دولية، بعد 4 دقائق من نزوله لأرضية الملعب.

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