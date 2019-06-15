تشكيل افتتاح كوبا أمريكا – فيرمينو يقود هجوم البرازيل أمام بوليفيا

السبت، 15 يونيو 2019 - 01:52

كتب : FilGoal

آزار - فاجنر - البرازيل - بلجيكا

دفع تيتي المدير الفني للبرازيل، بمهاجمه روبيرتو فيرمينو في التشكيلة التي تواجه بوليفيا بافتتاح كوبا أمريكا 2019.

البرازيل تسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 2007، وتفتح مشوارها بمواجهة بوليفيا في مدينة ساوباولو.

وشهدت التشكيلة الاعتماد على مهاجم ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا مؤخرا، على حساب جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة

قبل ساعات من ضربة البداية.. استبعاد حارس الأرجنتين من كوبا أمريكا بسبب الإصابة مدرب الأرجنتين يعلن تشكيلته لمواجهة كولومبيا قبل 24 ساعة من المباراة ماكسي جوميز.. المهاجم المتكامل خليفة سواريز ومستغل أنصاف الفرص "سنعود مجددا لغزو الكرة العالمية".. كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2019

كما يظهر فيليبي لويس في مركز الظهير الأيسر مع الإبقاء على أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس.

ولا يتواجد أرتور ميلو في التشكيلة بعد أن تعرض لإصابة جعلت ظهوره محل شك.

ويغيب عن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا النجم نيمار الذي تعرّض لإصابة في مباراة ودية أمام قطر قبل البطولة.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: داني ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي لويس

الوسط: فيرناندينيو – كاسيميرو – فيليبي كوتينيو

الهجوم: دافيد نيريس – روبيرتو فيرمينو – ريتشارلسون

تشكيل بوليفيا:

حراسة المرمى: كارلوس لامبي

الدفاع: دييجو بيخارانو – أدريان خوسينو – لويس آكين – مارفين بيخارانو

الوسط: راؤول كاسترو – ليونيل خوستينيانو – إروين سافيدرا – فيرناندو ساوسيدو – أليخاندرو تشوماثيرو

الهجوم: مارسيلو مارتينس

اقرأ أيضا:

تشارلز جيامفي.. حكاية حسن شحاتة بلغة الأشانتي

"سنعود مجددا لغزو الكرة العالمية".. كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2019

نادر السيد يتوقع لـ في الجول إقصاء مصر من المربع الذهبي.. والبطل مفاجأة

كواليس رفع الإيقاف عن جهاد جريشة.. جلسة أبو ريدة مع أحمد أحمد في القاهرة

مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا

البرازيل بوليفيا كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد صلاح - من البكاء في الجبل الأخضر لمنافسة أساطير أوروبا.. الأمر أكبر من كرة القدم 12 دقيقة | مصر 2019
بنين.. حان وقت التخلص من "السناجب" ساعة | مصر 2019
"دعونا نعيش في حالة هدف".. كل ما تريد معرفته عن الكأس الذهبية 2019 ساعة | أمريكا
بالصور - السيسي يزور المنتخب الوطني ساعة | مصر 2019
مواعيد مباريات السبت 15 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.. قمة في كوبا أمريكا وودية لمنافس مصر 7 ساعة | أمريكا
بالفيديو – أمسية بيضاء بلون القميص.. البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بفوز سهل على بوليفيا 8 ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي" 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك