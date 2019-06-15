تشكيل افتتاح كوبا أمريكا – فيرمينو يقود هجوم البرازيل أمام بوليفيا

دفع تيتي المدير الفني للبرازيل، بمهاجمه روبيرتو فيرمينو في التشكيلة التي تواجه بوليفيا بافتتاح كوبا أمريكا 2019.

البرازيل تسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 2007، وتفتح مشوارها بمواجهة بوليفيا في مدينة ساوباولو.

وشهدت التشكيلة الاعتماد على مهاجم ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا مؤخرا، على حساب جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي.

كما يظهر فيليبي لويس في مركز الظهير الأيسر مع الإبقاء على أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس.

ولا يتواجد أرتور ميلو في التشكيلة بعد أن تعرض لإصابة جعلت ظهوره محل شك.

ويغيب عن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا النجم نيمار الذي تعرّض لإصابة في مباراة ودية أمام قطر قبل البطولة.

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: داني ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي لويس

الوسط: فيرناندينيو – كاسيميرو – فيليبي كوتينيو

الهجوم: دافيد نيريس – روبيرتو فيرمينو – ريتشارلسون

تشكيل بوليفيا:

حراسة المرمى: كارلوس لامبي

الدفاع: دييجو بيخارانو – أدريان خوسينو – لويس آكين – مارفين بيخارانو

الوسط: راؤول كاسترو – ليونيل خوستينيانو – إروين سافيدرا – فيرناندو ساوسيدو – أليخاندرو تشوماثيرو

الهجوم: مارسيلو مارتينس

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