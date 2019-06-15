مدرب الأرجنتين يعلن تشكيلته لمواجهة كولومبيا قبل 24 ساعة من المباراة

السبت، 15 يونيو 2019 - 01:04

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

كعادته، كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن هوية اللاعبين الذين سيدفع بهم قبل 24 ساعة كاملة من مواجهة كولومبيا.

الأرجنتين تفتتح مبارياتها في كوبا أمريكا 2019، بصدام قوي مع كولومبيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على إتايبافا أرينا فونتي نوفا في مدينة سالفادور البرازيلية.

وجاءت التشكيلة التي أعلن عنها سكالوني في المؤتمر الصحفي للقاء بالشكل التالي:

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حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: رينزو سارافيا – خيرمان بيزيّا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: جيدو رودريجيز – لياندرو باريديس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – سيرخيو أجويرو – أنخيل دي ماريا

وتبحث الأرجنتين عن أول ألقابها منذ تتويجها بكوبا أمريكا 1993 في أرض الإكوادور.

منذ ذلك التتويج، خاضت الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا 4 مرات، ونهائي كأس العالم مرة، دون أن تنجح في رفع أي كأس.

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ليونيل سكالوني الأرجنتين كوبا أمريكا كولومبيا

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