الجيل الذهبي.. إكوادور تحقق برونزية كأس العالم للشباب أمام إيطاليا

أكمل منتخب إكوادور مشواره الإعجازي في عام 2019 وحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للشباب 2019.

إكوادور حققت الفوز على إيطاليا في مباراة المركز الثالث وحققت أفضل مركز لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم للشباب.

المنتخب اللاتيني ثأر من خسارته في لقاء دور المجموعات بهدف نظيف ليحقق الفوز ويضمن مركز تاريخي يحققه للمرة الأولى.

الأزوري دخل اللقاء منقوصا من قائده وهدافه أندريا بينامونتي الذي سيلعب بعد أيام بقميص منتخب تحت 21 في كأس الأمم الأوروبية للشباب.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، والذي استمر حتى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الإضافي الأول.

سنحت الفرصة لإيطاليا لتسجيل الهدف الأول بعد الحصول على ركلة جزاء لكن الحارس تصدى لتسديدة ماركو أوليفيري.

ليظل التعادل السلبي قائما ويخطف ريتشارد مينا الهدف الوحيد في اللقاء مستغلا سوء تغطية الدفاع الإيطالي في الركلة الثابتة في الدقيقة 114.

وكان أفضل مركز للإكوادور في بطولة الشباب هو التأهل للدور ثمن النهائي في نسختي 2001 و2011.

وأصبح هدف الجيل ذهبيا للإكوادور إذ حقق لقب كأس أمريكا الجنوبية للشباب لأول مرة في تاريخه مطلع العام الجاري.

ويقام غدا السبت المباراة النهائية من كأس العالم للشباب بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية ويسعى كلاهما لتحقيق لقبه الأول.

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