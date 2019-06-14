اسكواش - ريمونتادا رنيم والعريس كريم يحققان لقب بطولة ختام الموسم لأول مرة في تاريخهما

توج الثنائي رنيم الوليلي وكريم عبد الجواد بلقب بطولة ختام الموسم لأفضل 8 لاعبين في العالم للمرة الأولى في تاريخهما.

وأقيمت البطولة للمرة الأولى في مصر بتنظيم أندية وادي دجلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام بطولة ختام الموسم لرجال وسيدات الاسكواش بين أفضل 8 لاعبين على مستوى الموسم في العالم ولأول مرة تضاف نقاطها للتصنيف العالمي.

ونجحت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة في "ريمونتادا" أمام الفرنسية كاميل سيرم بتحويل تأخرها بشوطين نظيفين إلى ثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت ساعة كاملة.

فقدت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا السيطرة على الشوط الأول وحسمته كاميل سيرم بسهولة 3-11، وفي الشوط الثاني فرطت رنيم في تقدمها 5-1 لتخسر في النهاية 8-11.

وفي الشوط الثالث كان هناك تكافؤ كبير بين اللاعبتين في البداية حتى نجحت رنيم في خطف شوطها الأول بنتيجة 11-7، وحصدت الشوط الرابع بسهولة 11-4.

وفي الشوط الخامس والحاسم استغلت رنيم الدعم الجماهيري الكبير بجانب انخفاض اللياقة البدنية للفرنسية كاميل سيرم لتحسم المباراة بالفوز 11-6 في الشوط الخامس.

وبذلك تتوج رنيم التي وصلت لنهائي بطولة أفضل 8 لاعبين في العالم للمرة الثالثة، بلقبها الأول في منافسات البطولة بعد خسارة لقبين أمام الإنجليزية لورا ماسارو 2016 وزميلتها نور الشربيني -أول مصرية تتوج باللقب- العام الماضي.

وتقدم رنيم الوليلي أحد أفضل مواسمها على الإطلاق، إذ لعبت 11 بطولة هذا الموسم ووصلت النهائي 9 مرات منهم وتوجت بستة ألقاب.

أما على مستوى الرجال فأفسد كريم عبد الجواد "العريس" لاعب النادي الأهلي "ريمونتادا" محمد أبو الغار وخطف اللقب في مباراة مثيرة استمرت لمدة 92 دقيقة كاملة في أطول مباريات البطولة.

وكان كريم عبد الجواد قد أقام حفل زفافه الجمعة الماضية ولظروف تغيير موعد إقامة البطولة، شارك عبد الجواد في المنافسات بعد يومين فقط من زفافه.

وكان كريم عبد الجواد قد نجح في التقدم بشوطين نظيفين، فرغم تفريطه في تقدمه بالشوط الأول 7-1 إلا أنه حسمه في النهاية 12-10، وفي الشوط الثاني فاز بنتيجة 11-6.

لكن بطريقة أشبه بنهائي السيدات نجح محمد أبو الغار في معادلة النتيجة واللجوء لشوط فاصل لحسم اللقب في الظهور الأول للثنائي بنهائي تلك البطولة.

وفاز أبو الغار بالشوط الثالث بسهولة بنتيجة 11-5 وفي شوط متكافئ بين الثنائي حسم أبو الغار الشوط الرابع بنتيجة 11-8.

بينما في الشوط الفاصل والحاسم بلغت الإثارة ذروتها بعد أن تقدم كريم عبد الجواد بنتيجة 10-8 وكانت لديه فرصتين لحسم اللقب، لكن أبو الغار عادل النتيجة لتكون الأفضلية لمن يفوز بفارق نقطتين.

وبخبرة كبيرة نجح كريم عبد الجواد في حصد نقطتين متتاليتين ليحسم اللقب الأول في تاريخه بعد فوز محمد الشوربجي بأخر نسختين.

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