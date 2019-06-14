رحل يوفيتش؟ لا مشكلة.. رسميا – فرانكفورت يتعاقد مع يوفيليتش

رحل عنهم مهاجم صربي يُدعى يوفيتش، فعوضوه بصربي آخر يدعى يوفيليتش.

نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني أعلن عن تعاقده مع ديان يوفيليتش، قادما من ريد ستار بيلجراد الصربي، في عقد يمتد لـ 5 سنوات.

قيمة الصفقة بلغت 4 ملايين يورو، بعد أيام من بيع الصربي الآخر لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.

تشابه الأسماء وتوحد الجنسية ليست عوامل وحيدة مشتركة بين الثنائي، بل البنية الجسدية أيضا، إذ يبلغ طول يوفيتش 181 سم، وطول يوفيليتش 182 سم.

يوفيليتش قادم من ريد ستار، وهو نفس النادي الذي بدأ فيه يوفيتش مسيرته الاحترافية قبل الانتقال إلى بنفيكا ومنه إلى فرانكفورت قبل أن يتحوّل إلى ريال مدريد.

المهاجم الشاب الذي لم يخض بعد أي مباراة دولية، والذي يستعد لمغامرة جديدة مع فريقه الألماني، سجل 8 أهداف في 17 مباراة بالدوري الصربي الموسم الماضي.

كما ظهر يوفيليتش في مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي وباريس سان جيرمان.

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