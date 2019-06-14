عودة من جديد إلى المنزل القديم؟.. بيلد: دورتموند في محادثات مع بايرن لضم هوملز

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 22:56

كتب : FilGoal

الصورة من صحيفة The Independent

دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني في محادثات جدية مع بايرن ميونيخ من أجل ضم المدافع الألماني ماتس هوملز، حسبما كشفت صحيفة بيلد الألمانية.

بيلد الألمانية صاحبة المصداقية الكبيرة أشارت إلى دخول دورتموند في محادثات متقدمة مع بايرن من أجل ضم هوملز.

إدارة بايرن ميونيخ أخبرت نيكو كوفاتش مدرب الفريق باحتمالية رحيل هوملز، والأخير وافق على ذلك ولم يُمانع، وفقا للصحيفة.

أخبار متعلقة

هوملز: نجحنا في منع ليفربول من تهديد مرمانا.. وفرص الصعود متكافئة هوملز ردا على مشجع: كلامك صحيح.. أحتاج للتطور في ضربات الرأس "التطور كان السبب الرئيسي" رسميا - دورتموند يضم براندت من ليفركوزن "انضم لنا عن قناعة تامة".. رسميا - دورتموند يعلن عن ضم ثورجان هازارد

وسيكون على دورتموند دفع من 15 لـ 20 مليون يورو إلى بايرن من أجل استعاده مدافعه هوملز من جديد.

هوملز صاحب الـ 30 عاما خريج أكاديمية بايرن ميونيخ وانتقل في البداية معارا إلى دورتموند في يناير من عام 2008.

بعدها تعاقد دورتموند مع هوملز بشكل دائم بداية من موسم 2009-10 واستمر في صفوف الفريق أكثر من 6 سنوات قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ.

ولعب هوملز المتوج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، 33 مباراة مع بايرن الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

مع بايرن توج هوملز بـ 3 ألقاب دوري ألماني ولقب الكأس مرة والسوبر 3 مرات.

وبالعودة للوراء، فظهر هوملز في 309 مباراة مع بوروسيا دورتموند خلال فترته مع الفريق، ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 16 وتوج بالدوري مرتين والكأس مرة والسوبر مرتين.

فهل يعود هوملز لمنزله القديم؟ لننتظر ونرى..

اقرأ أيضا:

تشارلز جيامفي.. حكاية حسن شحاتة بلغة الأشانتي

"سنعود مجددا لغزو الكرة العالمية".. كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2019

نادر السيد يتوقع لـ في الجول إقصاء مصر من المربع الذهبي.. والبطل مفاجأة

كواليس رفع الإيقاف عن جهاد جريشة.. جلسة أبو ريدة مع أحمد أحمد في القاهرة

مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا

في ألمانيا بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ هوملز

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش - ريمونتادا رنيم والعريس كريم يحققان لقب بطولة ختام الموسم لأول مرة في تاريخهما 2 دقيقة | مصر
رحل يوفيتش؟ لا مشكلة.. رسميا – فرانكفورت يتعاقد مع يوفيليتش 7 دقيقة | أوروبا
عودة من جديد إلى المنزل القديم؟.. بيلد: دورتموند في محادثات مع بايرن لضم هوملز 13 دقيقة | أوروبا
صور - أحمد أحمد يظهر في القاهرة لمتابعة استعدادات افتتاح أمم إفريقيا 44 دقيقة | إفريقيا
قبل ساعات من ضربة البداية.. استبعاد حارس الأرجنتين من كوبا أمريكا بسبب الإصابة 50 دقيقة | أمريكا
استعدادات أمم إفريقيا - موريتانيا تقلب تأخرها لفوز على مدغشقر وديا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي" 4 قوائم أمم إفريقيا - أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي سموحة

قد ينال إعجابك