عودة من جديد إلى المنزل القديم؟.. بيلد: دورتموند في محادثات مع بايرن لضم هوملز

دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني في محادثات جدية مع بايرن ميونيخ من أجل ضم المدافع الألماني ماتس هوملز، حسبما كشفت صحيفة بيلد الألمانية.

بيلد الألمانية صاحبة المصداقية الكبيرة أشارت إلى دخول دورتموند في محادثات متقدمة مع بايرن من أجل ضم هوملز.

إدارة بايرن ميونيخ أخبرت نيكو كوفاتش مدرب الفريق باحتمالية رحيل هوملز، والأخير وافق على ذلك ولم يُمانع، وفقا للصحيفة.

وسيكون على دورتموند دفع من 15 لـ 20 مليون يورو إلى بايرن من أجل استعاده مدافعه هوملز من جديد.

هوملز صاحب الـ 30 عاما خريج أكاديمية بايرن ميونيخ وانتقل في البداية معارا إلى دورتموند في يناير من عام 2008.

بعدها تعاقد دورتموند مع هوملز بشكل دائم بداية من موسم 2009-10 واستمر في صفوف الفريق أكثر من 6 سنوات قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ.

ولعب هوملز المتوج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، 33 مباراة مع بايرن الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

مع بايرن توج هوملز بـ 3 ألقاب دوري ألماني ولقب الكأس مرة والسوبر 3 مرات.

وبالعودة للوراء، فظهر هوملز في 309 مباراة مع بوروسيا دورتموند خلال فترته مع الفريق، ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 16 وتوج بالدوري مرتين والكأس مرة والسوبر مرتين.

فهل يعود هوملز لمنزله القديم؟ لننتظر ونرى..

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