قبل ساعات من ضربة البداية.. استبعاد حارس الأرجنتين من كوبا أمريكا بسبب الإصابة

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 22:19

كتب : إسلام أحمد

خوان موسو - الأرجنتين

يُعوض الحارس خوان موسو غياب مواطنه إستيبان أندرادا في قائمة المنتخب الأرجنتيني قبل ساعات من بداية كوبا أمريكا 2019.

أندرادا حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني تعرض للإصابة في الركبة ليخرج من قائمة التانجو التي تشارك في نهائيات المسابقة القارية.

ليتم اختيار حارس أودينيزي الإيطالي البالغ 25 عاما ليعوضه في البطولة المقامة في البرازيل وتحمل الرقم 46.

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موسو سبق له خوض مباراة دولية وحيدة إذ شارك كبديل أمام المغرب في مباراة ودية مارس الماضي بديلا لأندرادا.

وخاض موسو 29 مباراة بقميص أودينيزي في الدوري الإيطالي وسكنت شباكه 40 هدفا وحافظ على نظافتها في 7 مباريات.

ويتواجد فرانكو أرماني حارس ريفر بليت وأجوستين ماركسين حارس كلوب أمريكا المكسيكي في مركز حارس المرمى بقائمة التانجو.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لافتتاح مباريات المجموعة الثانية بمواجهة كولومبيا في مواجهة تضم أيضا باراجواي وقطر.

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