قبل ساعات من ضربة البداية.. استبعاد حارس الأرجنتين من كوبا أمريكا بسبب الإصابة
الجمعة، 14 يونيو 2019 - 22:19
كتب : إسلام أحمد
يُعوض الحارس خوان موسو غياب مواطنه إستيبان أندرادا في قائمة المنتخب الأرجنتيني قبل ساعات من بداية كوبا أمريكا 2019.
إيستيبان أندرادا
النادي : بوكا جونيورز
أندرادا حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني تعرض للإصابة في الركبة ليخرج من قائمة التانجو التي تشارك في نهائيات المسابقة القارية.
ليتم اختيار حارس أودينيزي الإيطالي البالغ 25 عاما ليعوضه في البطولة المقامة في البرازيل وتحمل الرقم 46.
#SelecciónMayor La @CONMEBOL autorizó a Juan Musso para reemplazar a Esteban Andrada.
👉 https://t.co/Im3SLiLHMf pic.twitter.com/PnhtU27fYO— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 14, 2019
موسو سبق له خوض مباراة دولية وحيدة إذ شارك كبديل أمام المغرب في مباراة ودية مارس الماضي بديلا لأندرادا.
وخاض موسو 29 مباراة بقميص أودينيزي في الدوري الإيطالي وسكنت شباكه 40 هدفا وحافظ على نظافتها في 7 مباريات.
ويتواجد فرانكو أرماني حارس ريفر بليت وأجوستين ماركسين حارس كلوب أمريكا المكسيكي في مركز حارس المرمى بقائمة التانجو.
ويستعد المنتخب الأرجنتيني لافتتاح مباريات المجموعة الثانية بمواجهة كولومبيا في مواجهة تضم أيضا باراجواي وقطر.
اقرأ أيضا:
غينيا بيساو.. مستعمرة برتغالية تبحث عن التوهج في إفريقيا
أي هذه المنتخبات لم يشارك من قبل في كأس إفريقيا؟
منتخب مصر يتراجع مركزا في تصنيف فيفا
زيزينيو.. أعظم برازيلي لم يفز بكأس العالم ومعشوق بيليه