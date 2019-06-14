تقرير جزائري: اعتقال لاعب المولودية متلبسا بحيازة الكوكايين

اعتقلت قوات الأمن الجزائري اليوم الجمعة محمد بن طيبة زناتي لاعب نادي مولودية بجاية متلبسا بحيازة الكوكايين، وفقا لقناة النهار الجزائرية.

وأشارت القناة إلى "قوات الأمن أوقفت محمد بن طيبة وهو يحوز على كمية معتبرة من الكوكايين".

لاعب الوسط الجزائري صاحب الـ 29 عاما يخضع حاليا لفحوصات في مركز الشرطة لمعرفة موقفه من تناول الكوكايين.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع اللاعب، وفقا لقناة النهار.

ولعب محمد بن طيبة 5 مباريات مع مولودية بجاية في الدوري الموسم الماضي.

ولم ينضم صاحب الـ 29 عاما للمنتخب الأول لـ الجزائر من قبل.

وهبط محمد بن طيبة زناتي رفقة مولودية بجاية لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي بعد إنهاء المسابقة في المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة.

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